Injectie van € 87 miljoen voor klimaatprojecten in transport

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) trekt € 34,5 miljoen aan subsidie uit voor transportprojecten die goed zijn voor klimaat en luchtkwaliteit. Met de nieuwe subsidie komt de totale pot voor klimaatoplossingen in de sector transport uit op ruim € 87 miljoen, verdeeld over 43 projecten.

‘Met deze subsidie komen Nederlandse transportinnovaties die nog niet op de markt zijn, maar wel zeer kansrijk zijn, versneld van de grond’, motiveert Van Veldhoven de keuze. Behalve de overheid steken de betrokken bedrijven (€ 47 miljoen) en de EU (€ 5,9 miljoen) geld in de projecten. ‘Het gaat vooral om machines en voertuigen die draaien op waterstof of op batterijen, en om laadinfrastructuur. Nog in 2020 worden de eerste projecten gerealiseerd.’ Van Veldhoven belooft ‘minder CO2 en stikstof, én kansen voor bedrijven’.

Veel geld naar elektriciteit en waterstof

De helft van het te investeren bedrag gaat naar batterij-elektrische innovaties, iets minder dan de helft naar waterstofinnovaties en een klein deel naar toepassing van hernieuwbare biobrandstof. Zo investeert een transportbedrijf uit Rotterdam met een zusterbedrijf in een uitstootvrije zware kraanwagen met aanhangwagen en een trekker met oplegger voorzien van een kraan om stenen te vervoeren. Onderdeel van het project vormen mobiele snelladers zodat de kraan- en stenenwagens hun batterij kunnen opladen tijdens het laden en lossen. Een ander project is het ontwikkelen van emissieloze veegwagens. Ook wordt van het geld nieuwe laadinfrastructuur gerealiseerd. Er komen onder meer zeven nieuwe waterstoftankstations, in Roosendaal, Utrecht, Nieuwegein, Amsterdam, Dordrecht, Barneveld en Den Helder.

Een eerdere subsidieronde in 2017 leverde 33 projecten op met een totale investering van € 76 miljoen.