HET JAAR VAN (14). Sander Middendorp: ‘Innoveren gaat maar voor 20 procent over technologie’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Sander Middendorp is directeur bij SBR Nexus.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Na jaren van praten over SBR en banken was het voor SBR Nexus in 2019 belangrijk om te laten zien dat we de accountant ook echt digitaal kunnen koppelen aan de banken. Met één druk op de knop een SBR Jaarrekening aanleveren. Dat was het doel. Dat is samen met heel veel (software)partners gelukt. Het aansluiten van de eerste vijf nieuwe afnemende partijen op ons platform (introductie begin 2020) is voor ons de bevestiging dat we een keerpunt hebben bereikt met SBR Nexus. En meer partijen zullen volgen in het nieuwe jaar.’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘Elke keer wanneer massa’s mensen op de been komen voor het klimaat of voor een ander recht of onrecht, vind ik dat bijzonder en hoopvol.’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘De laatste 10 seconden van Ajax – Tottenham Hotspur.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Het afgelopen jaar heb ik veel contact gehad met Douwe Lycklama. Hij heeft het managementboek van 2019 geschreven, “Alles transactie”. Elke keer als wij contact hebben, leer ik weer wat nieuws over data, het delen van data en hoe je dat goed zou moeten organiseren voor de samenleving.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘De accountancysector zou vooral gebaat zijn bij een enorme groei in ‘Sociale Innovatie’. Daarmee bedoel ik vooral het besef dat innoveren maar voor 20% gaat over technologie en voor de rest gaat het over mensen. Over onszelf dus.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Ik begin steeds meer mijn geduld te verliezen met mensen die het klimaatprobleem ontkennen. Je hoeft van mij morgen echt niet allemaal extreem “groen” te worden, ben ik ook niet. Maar ontkennen dat er een probleem is als excuus om iets te hoeven doen, kan echt niet meer.’

Wie krijgt er jouw beste wensen en waarom?

‘Mark Bisschop. Mark heeft SBR Nexus het afgelopen jaar fantastisch geholpen om de accountancysector beter te begrijpen. Door Mark hebben we de stappen kunnen zetten die nodig waren. Zowel met softwareleveranciers als met de accountancykantoren. Daarom de beste wensen voor Mark!’

Lees hier de andere afleveringen.