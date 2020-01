HET JAAR VAN (15). Fou-Khan Tsang: ‘In 2020 ophouden over de verwachtingskloof’ (slot)

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Fou-Khan Tsang RA is voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

Dan krijg je toch een onprofessioneel antwoord van mij. Mijn hoogtepunt was namelijk de oplevering van ons nieuwe duurzame huis wat we het afgelopen jaar hebben gebouwd. Dat was een mooi, leerzaam maar ook zeer stressvol proces. Als aanjager van de groene brigade van de accountancy geldt natuurlijk ook put your money where your mouth is en ik kan nu gelukkig zeggen dat mijn huis misschien wel het duurzaamste huis van Dordrecht is.

Welk nieuws uit binnen- of buitenland maakte het meeste indruk op je?

Ik heb niet in het bijzonder een gebeurtenis. Maar ik maak mij wel zorgen over de polarisatie op heel veel gebieden zoals politiek, het klimaat. Een normaal debat is er niet meer te vinden, mensen staan niet meer open voor elkaar. Ik hoop oprecht dat we in 2020 weer wat meer respect hebben voor elkaars mening en ook bereid zijn om naar elkaar te luisteren.

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

In 2019 hebben we helaas een innovatief initiatief moeten stopzetten omdat uiteindelijk het businessmodel niet werkte, daar baalde ik wel verschrikkelijk van. Met name omdat we met een mooi team van jonge mensen dit nieuwe initiatief opgezet hadden. Maar niet alle innovatie lijdt tot succes en dat heb ik ook helaas weer moeten ervaren.

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

Dat was van mijn collega Koert van der Bij die voor mij altijd een belangrijke spiegel is. Hij gaat het komende jaar met pensioen en wij zullen hem in ons bestuur erg gaan missen.

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

Ik ben met een aantal mensen bezig met het top secret project #klotenmetcomputers. En ik wens de sector heel erg dit project toe. Omdat we dan hopelijk een nieuwe generatie accountants krijgen die daadwerkelijk snapt hoe het werkt met ICT en dat is hard nodig.

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

Over de verwachtingskloof. Dat is zo een raar en naar woord en we hanteren het al decennialang. Het geeft iets verlammends, alsof het niet te overbruggen is. In mijn vocabulaire heet dat gewoon een koopsignaal.

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

De beste wensen krijgt Paul Dinkgreve van mij, hij is net voorzitter af van het SRA en dat zal voor de altijd oprecht betrokken Paul best even wennen zijn. Dus ik wens hem en zijn dierbaren een heel mooi 2020 en dat hij echt mag gaan genieten van wat meer vrije tijd.

