Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft

Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad die de Nederlandsche Bank in december publiceerde.

Nieuwe Leidraad

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad) aangenomen. Deze richtlijn op 25 juli 2018 geïmplementeerd middels een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het ministerie van Financiën en de toezichthouders Wwft stellen algemene en specifieke leidraden op die instellingen behulpzaam zijn bij de toepassing van de Wwft in de praktijk. In december 2019 publiceerde DNB, na een consultatieronde, een nieuwe leidraad. Professionals die met de Wwft en Sw1977 te maken hebben wordt verzocht voor 3 februari 2020 op deze leidraad te reageren.

Witwassen en terreur

De Wwft heeft tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan teneinde de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. Het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht vormen de kern van de Wwft. Terrorisme wordt omschreven als het nastreven van doelen dan wel het verrichten van handelingen ertoe strekkende om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen. Financiering van terrorisme is in feite een verzamelnaam voor verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten financieel mogelijk te maken.

Sanctiewet

Van instellingen wordt verwacht dat zij in voorkomende gevallen de Nederlandse, Europese en VN-sanctielijsten raadplegen. Als op grond van de Sanctiewet het verboden is een transactie uit te voeren, dan dient in voorkomende gevallen een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te worden gemeld.

Reageren op de Leidraad kan hier.