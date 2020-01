Eindrapport CTA donderdag gepresenteerd

Minister Hoekstra van Financiën neemt donderdag 30 januari het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) in ontvangst.

De minister stelde op 1 januari 2019 de CTA in, die hij op de Accountantsdag 2018 had aangekondigd. De onafhankelijke commissie onder leiding van prof. mr. Annetje Ottow deed het afgelopen jaar onderzoek naar de kwaliteit van de controles in de accountancysector. Aanleiding voor de instelling van de commissie waren verschillende onderzoeken waaruit volgens het ministerie van Financiën bleek dat de sector zelf onvoldoende voortgang heeft geboekt bij de noodzakelijke verbeteringen rondom de controles door accountants. Afgelopen najaar kwam de commissie met een tussenrapport waarop veel reacties kwamen. Vanwege de hoeveelheid reacties vroeg de CTA uitstel van publicatie van het eindrapport aan Hoekstra tot 1 februari.

Accountancy Vanmorgen zal uiteraard verslag doen van de bevindingen van de CTA. Lees hier alles over wat we tot nu toe publiceerden over de Commissie Toekomst Accountancysector.