CTA: genuanceerde toon, genuanceerde maatregelen. AFM enige toezichthouder en verplichte raad van commissarissen voor grotere audit-kantoren

De AFM moet de enige toezichthouder in accountancyland worden en binnen de grotere kantoren zou verplicht gewerkt moeten worden met een raad van commissarissen. In tegenstelling tot de MCA pleit deze commissie niet voor het instellen van een minimum aantal per jaar uit te voeren controles.

Genuanceerde toon en genuanceerde maatregelen. Dat is een eerste conclusie die je zou kunnen trekken na lezing van de het vandaag verschenen rapport van de Commissie Toekomst. Belangrijke constatering van de CTA is dat er geen simpele oplossing is geen ‘silver bullit’ voor alle vragen en problemen binnen de auditsector. De commissie komt wel met een aantal maatregelen. Sommige zijn heel concreet, andere wijzen op de noodzaak van verder onderzoek en verwijzen naar de toekomst.

De maatregelen

Opstellen Audit Quality Indicators. Minimumeisen waaraan jaarrekeningcontroles moeten voldoen Kantoren moeten hierover rapporteren Meer wetenschappelijk onderzoek Onderzoek effectieve werking tuchtrecht Meer aandacht bij audits voor fraude en discontinuïteit Verificatie niet-financiële informatie niet per sé voorbehouden aan accountants Nader onderzoek naar alternatieve structuurmodellen als audit only en joint audit Analyse buitenlandse ervaringen met alternatieve structuurmodellen Experiment op beperkte schaal met intermediair Versterking en invoering van structuurregime binnen auditkantoren. Verplichte raad van commissarissen bij kantoren die met name aandacht moeten hebben voor publieke taak en verantwoordelijkheid. Moeten goedkeuring geven aan belangrijke besluiten als winstdeling, beloning Doorgaan cultuurverandering, aandacht voor work-life balance en cultuur gericht op het ‘goede doen.’ Strakkere definitie van OOB Onderzoek naar mogelijk onderscheid naar toezicht op klantniveau en niveau accountantsorganisatie Aansluiten op Europese termijnen t.a.v. audit e.d. Minister moet zo nodig accountant kunnen toewijzen aan controleplichtige onderneming Meer helderheid over verantwoordelijkheid van de gecontroleerde entiteit inzake risicobeheersing en controlesystemen Betere communicatie tussen raden van commissarissen en aandeelhouders over opdrachtverlening aan accountant Eén toezichthouder: de AFM Beoordeling kwaliteitsbeheersingssystemen centraal bij uitvoering toezicht Kliklijn voor accountants wanneer gebreken in de uitvoering van controles door andere accountants constateren Regelgeving mag toepassing nieuwe (ICT) technologie in auditpraktijk niet in de weg staan. Kwartiermaker aanstellen die maatregelen gaat voorbereiden c.q. uitvoeren.

De commissie komt niet met een keihard pleidooi voor een resoluut andere structuur binnen kantoren. Veel (grotere) kantoren hebben inmiddels al een raad van commissarissen. Verder pleit de commissie vooral voor meer onderzoek naar o.a.:

effectiviteit tuchtrecht

joint audits en audits only

buitenlandse ervaringen alternatieve structuren binnen accountancy.

Concrete maatregel is in ieder geval het voorstellen om te komen tot één toezichthouder. De commissie wijst er ook op de verantwoordelijkheden die binnen de gecontroleerde onderneming/organisatie liggen t.a.v. de jaarrekeningcontrole en wijst daarmee niet alleen naar de accountants.

FH