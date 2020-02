Extra kosten door afkeurende accountantsverklaring inzet twist pensioenfonds en Centric

Het pensioenfonds Tandtechniek probeert extra kosten die zijn gemaakt door een afkeurende accountantsverklaring bij de pensioenafdeling van automatiseerder Centric te verhalen op dat bedrijf, meldt het FD.

Vorig voorjaar bleek dat de accountant van Centric – het bedrijf van Gerard Sanderink – een afkeurende 3402-verklaring (over uitbestede processen) afgaf voor de pensioenactiviteiten van Centric in 2018, vermeldt het jaarverslag van het kleine pensioenfonds. Ook andere pensioenfondsklanten van Centric hebben last gehad van de afkeurende verklaring, blijkt uit hun jaarverslagen.

Ongelukkig

Voor Tandtechniek was de timing echter ongelukkig. Het pensioenfonds wil zichzelf namelijk eind dit jaar opheffen, omdat alle activiteiten inmiddels zijn overgedragen aan pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De perikelen vielen samen met de overgang naar PFZW.

Aansprakelijkstelling

Door de afkeurende verklaring en de extra controles die nodig waren kon niet op tijd een goedgekeurde administratie worden overgedragen. Dat leidde volgens Tandtechniek tot ‘substantiële extra kosten’ waarop het ‘direct Centric in gebreke heeft gesteld’. Bovendien zegt ook PFZW extra kosten te hebben gemaakt waarvoor het Tandtechniek aansprakelijk stelt.

Bron: FD