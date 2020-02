Hoogte dekking aov zzp’er strijdpunt sociale partners

Organisaties van werkgevers, werknemers en zzp’ers zijn dichtbij overeenstemming over de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. Dit weekend willen de betrokken partijen een akkoord sluiten, maar de hoogte van de uitkering en het moment waarop die ingaat is nog een strijdpunt. Dat zeggen ingewijden tegen het FD.

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid moeten gaan verzekeren. Van de ruim één miljoen zzp’ers is op dit moment maar 21% verzekerd. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil nu een advies van de sociale partners over een ‘betaalbare en voor iedereen toegankelijke’ verzekering. Voor de zomer stuurt hij dan een voorstel naar de Tweede Kamer.

Waarschijnlijk krijgen directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en zzp’ers die al goed verzekerd zijn, of zich beter willen verzekeren, een uitzondering van de verplichtstelling.

Bron: FD