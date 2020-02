Coronavirus raakt Nederlandse bedrijven en accountants

Bijna duizend Nederlandse bedrijven met Chinese vestigingen hebben flink last van het coronavirus. Ook accountants worden in hun werk belemmert door de ziekteverwekker. De gezondheidscrisis lijkt nog lang niet onder controle.

Top tien

Nederland staat in de top tien van landen met bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Worldwide Business Impact of the Coronavirus van onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet. Wereldwijd zijn er 49.000 niet-Chinese bedrijven die opereren in het gebied dat door het coronavirus is getroffen. De meeste daarvan zijn Amerikaans, Japans en Duits, 2% van die bedrijven, bijna duizend, is Nederlands.

Wereldwijde impact

Meer dan negentig procent van alle bedrijven in China is actief in de gebieden waar het coronavirus actief is, blijkt uit het onderzoek. Maar de impact van de crisis op het bedrijfsleven is veel groter. De maatregelen die de Chinese regering heeft genomen om het virus in te dammen, zijn wereldwijd voelbaar. Zo zijn in totaal meer dan vijf miljoen bedrijven afhankelijk van Chinese leveranciers. Voor tenminste 51.000 bedrijven buiten China is de belangrijkste leverancier gevestigd in de getroffen regio.

Accountant kan niet reizen

Ook Nederlandse accountants voelen de gevolgen van de uitbraak van het virus. De reisbeperkingen naar en vanuit China kunnen leiden tot problemen bij het afronden van de jaarrekeningcontrole van ondernemingen met belangrijke bedrijfsonderdelen in China. Dat kan zelfs resulteren in uitstel van de controleverklaring van de accountant. Het is voor een groepsaccountant momenteel erg lastig om naar China af te reizen voor een review van het dossier van Chinese accountants.

Leveringsproblemen

Volgens berichten in internationale media blijven grote Chinese bedrijven zoals Alibaba, Tencent en Foxconn ook na de verlengde viering van het Chinese Nieuwjaar nog zeker een week dicht. Winkelketen Action gaf recent al aan leveringsproblemen uit China niet uit te sluiten. Ook andere bedrijven vrezen voor hun voorraden. Leveringsproblemen kunnen leiden tot een vermelding in de jaarrekening als een gebeurtenis na balansdatum. Daarnaast kunnen in potentie going concernproblemen ontstaan als gevolg van leveringsproblemen vanuit China.

Meldpunt

Nederlandse bedrijven ondervinden naar verwachting nog maanden problemen door het nieuwe coronavirus, vrezen ondernemersorganisaties als VNO-NCW en FME na speciaal crisisoverleg over de virusuitbraak. Zelfs als de verspreiding van het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in het transport en de productie waarschijnlijk nog maanden na-ijlen. De ondernemersorganisaties houden de situatie komende tijd in de gaten. FME heeft een meldpunt ingesteld waar ondernemers met vragen en problemen terecht kunnen. Op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland komt een overzicht van alle organisaties en instanties waar ondernemers voor specifieke zaken kunnen aankloppen.

Dalende groei

Volgens S&P Global kunnen de economische gevolgen van het coronavirus veel groter uitpakken dan eerder geraamd, als de virusuitbraak volgend maand niet onder controle is. De kredietbeoordelaar voorspelde recent al dat de economische groei in China dit jaar mogelijk terugzakt tot 5 procent, van 6,1 procent vorig jaar. Ook neemt het virus een behoorlijke hap uit de groei van de wereldeconomie. Deze wordt volgens S&P door het coronavirus waarschijnlijk met zo’n 0,3 procentpunt geremd. De rekenmeesters bij de kredietbeoordelaar stellen nu dat ze er bij hun voorspellingen op rekenden dat de virusuitbraak in maart weer onder controle kan worden gebracht. Als dit niet lukt moeten ze hun becijferingen herzien.

