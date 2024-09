En weer zet Chinees bedrijf PwC aan de dijk

De Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings ruilt PwC in voor Zhonghui Anda CPA. De trend dat PwC uit de gratie is bij Chinese bedrijven houdt daarmee aan.

De beslissing om van accountant te veranderen komt op het moment dat Country Garden zijn gecontroleerde jaarrekening over 2023 wil publiceren. Volgens Country Garden is PwC er niet in geslaagd te voldoen aan de tijdsplanning. Daarom was een overstap noodzakelijk, aldus de vastgoedontwikkelaar.

Evergrande

Deze beslissing staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden zetten meer dan 50 Chinese bedrijven PwC aan de dijk. Het accountantskantoor is onder vuur komen te liggen vanwege zijn banden met de Evergrande Group, die beschuldigd wordt van een fraude van 78 miljard dollar. Door het verlies van klanten heeft PwC flink op kosten moeten besparen en zijn er medewerkers ontslagen.

Herstructureringsproces

De ontwikkelaar benadrukte het belang van een snelle afronding van de controle van de geconsolideerde jaarrekening. Dit is nodig omdat het bedrijf momenteel in een offshore schuldherstructureringsproces zit, nadat het vorig jaar 11 miljard aan offshore obligaties niet had terugbetaald. Sinds 2 april is de handel in het aandeel Country Garden stilgelegd. Met de publicatie van de financiële resultaten over 2023 en de tussentijdse resultaten voor 2024 hoopt de ontwikkelaar het vertrouwen van beleggers weer terug te winnen.