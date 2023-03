Big Four niet in de ban, zeggen Chinese staatsmedia

Volgens de Chinese krant Global Times hebben Westerse accountantskantoren als PwC, KPMG, Ernst & Young en Deloitte & Touche, recent nog aanbestedingen gewonnen om de boeken van Chinese staatsbedrijven te controleren. Van een ‘uitfasering’ van de Big Four zou geen sprake zijn.

Dit toont volgens de staatsgecontroleerde krant aan dat de Chinese overheid er helemaal niet op uit is de Big Four uit het land te weren, zoals Westerse media stellen. Een anonieme medewerker van een groot staatsbedrijf liet de Global Times weten dat zijn onderneming geen richtsnoeren heeft gekregen van het Chinese ministerie van Financiën over het inruilen van de Big Four voor accountantskantoren uit China en Hong Kong. Hij herinnerde eraan dat het Chinese ministerie van Financiën tientallen jaren geleden juist een actieve rol speelde bij het binnenhalen van de Big Four op de Chinese markt.

Volgens de Global Times verkoos staatsverzekeringsmaatschappij China Taiping medio februari het Chinese kantoor van PwC boven KPMG en Pan-China Certified Public Accountants. De contracten hadden een waarde van HK$189 miljoen ($24 miljoen). Eveneens in februari keurde de eerste buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Liaoshen Bank, gevestigd in Shenyang, het besluit goed om het Chinese kantoor van KPMG te kiezen als de accountant van haar jaarrekening voor 2022.

Meer grip krijgen

Paul Koster, voormalig accountant en toezichthouder in Nederland en Dubai, en Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit, trekken in het Financieele Dagblad de berichtgeving in onder meer de Global Times in twijfel. Zij geloven berichten van onder meer Bloomberg, dat als eerste meldde dat de Chinese overheid de invloed van de Big Four wil terugdringen. Kosten en Pheijffer denken dat de stap van Peking niet los worden gezien van pogingen door de Amerikaanse toezichthouder op de accountancy, de Public Company Accounting Oversight Board, om meer grip te krijgen op Chinese bedrijven die genoteerd staan op Wall Street. De Amerikaanse accountantswaakhond kan onder de noemer van beleggersbescherming sinds kort dossiers inzien van accountants in het buitenland die controlewerkzaamheden uitvoeren voor beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten. ‘Dit is de laatste zet in een al langer lopende discussie, een belangrijke zet in het politieke spel tussen het Westen en het Oosten’, aldus Koster in het FD.

Marktaandeel

China zou onder meer bang zijn dat gegevens van staatsbedrijven uitlekken. De anonieme medewerker van een Chinees staatsbedrijf die in de Global Times werd geciteerd, riep dan ook op tot verdere verbetering van het wettelijke kader om ervoor te zorgen dat gegevens van staatsbedrijven goed worden opgeslagen op het Chinese vasteland en niet het risico lopen naar het buitenland te worden overgebracht. De vier westerse accountantskantoren hebben zo’n 20% aandeel in een markt die momenteel wordt geschat op $14,4 mrd, en die jaarlijks met ruim 5% groeit. In totaal zijn in het land 111.000 accountants actief bij 8700 firma’s, becijfert Dezan Shira & Associates, een consultant in zakelijke dienstverlening.