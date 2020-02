NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft

De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd.

Wat is er veranderd?

Bij de publicatie van de eerste consultatieversie van december 2018 kondigde de NBA aan de handreiking beter toegankelijk te willen maken door de teksten beter leesbaar te maken. In samenwerking met de beroepsorganisaties Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) is de handreiking nu herschreven en is informatie anders geordend, meldt de beroepsorganisatie. Op een enkel punt na hebben de beroepsorganisaties geen inhoudelijke wijzigingen beoogd en ook geen andere standpunten ingenomen. In deze tweede consultatieversie hebben de beroepsorganisaties verder de respons verwerkt op de eerste versie.

De NBA raadt aan deze conceptversie te raadplegen bij het toepassen van de Wwft, ook al is de handreiking nog niet definitief.

Op de concept-handreiking kan tot en met 30 maart worden gereageerd. Meer informatie en de volledige consultatieversie zijn hier te vinden.

Ook interessant voor u: e-Learning over Wwft