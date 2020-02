Verplicht bezoldigingsverslag: NBA komt met handreiking

Afgelopen week is NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag goedgekeurd door het bestuur. De beroepsvereniging raadt accountants aan in het verslag duidelijk te maken dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform Standaard 720.

Bezoldigingsverslag is plicht

Beursgenoteerde ondernemingen hebben de wettelijke plicht een bezoldigingsverslag te publiceren. Dit mag in het jaarverslag of in een apart verslag, maar dit dient informatie te bevatten over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen. De beursgenoteerde vennootschap heeft de keuze om de werkzaamheden te laten uitvoeren door de controlerend accountant of door een andere accountant. Van accountants wordt verwacht dat zij beperkte controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het bezoldigingsverslag. Een separate rapportage over de uitgevoerde werkzaamheden acht de NBA niet nodig.

Standaard 270

De NBA is van mening dat het bezoldigingsverslag aangemerkt moet worden als ‘andere informatie’ waarop voor de controlerend accountant de werkzaamheden uit Standaard 720 gelden. Deze werkzaamheden dekken de voorgeschreven controlewerkzaamheden vanuit de wet af. Na consultatie is de tekst van NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag aangepast. De NBA stelt dat het in het maatschappelijk belang goed is als accountants in hun controleverklaring duidelijk maken dat zij het bezoldigingsverslag hebben aangemerkt als ‘andere informatie’ waarop de werkzaamheden van Standaard 720 van toepassing zijn. Dit maakt immers expliciet dat de accountant de werkzaamheden uit artikel 135b heeft uitgevoerd.

Aanpassing tekst

De NBA stelt daarbij vooralsnog de volgende tekst voor:

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

– Het bestuursverslag

– Het bezoldigingsverslag

– De overige gegevens

– ….[bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag, verslag van de raad van commissarissen, bijlagen, et cetera]

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

– Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat

– Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW, artikel 2:135b lid 7 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het bezoldigingsverslag in overeenstemming met artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW.

De wet is pas eind 2019 vastgesteld. Het is goed dat gebruikers van de jaarrekening zich realiseren dat de tekst voor de verklaring pas laat beschikbaar is gekomen en dat deze tekst niet uitgebreid is getest. Dit heeft tot gevolg dat reeds afgegeven verklaringen logischerwijs afwijken en ook dat er de komende tijd nog wijzigingen in de tekst kunnen komen. Daarbij komt dat het hier gaat om een voorbeeld en dat ook op andere wijze invulling gegeven kan worden aan de rapportagevereisten uit Standaard 720.

Download NBA-handreiking 1146 – Bezoldigingsverslag