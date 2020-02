Ervaring met uitgebreide controleverklaring bij niet-oob’s?

De NBA wil graag weten of er al geëxperimenteerd is met de uitgebreide controleverklaring bij wettelijke controles van niet-oob’s en bij vrijwillige controles en wat de ervaringen hiermee zijn.

Op dit moment is de uitgebreide controleverklaring alleen verplicht voor oob’s of andere beursgenoteerde ondernemingen. Voor niet-oob’s bestaat de mogelijkheid om deze uitgebreide verklaring vrijwillig toe te passen.

In het kader van de maatregelen voor niet-oob-kantoren uit het rapport In het Publiek belang, is gevraagd te experimenteren met de uitgebreide controleverklaring bij wettelijke controles van niet-oob’s en bij vrijwillige controles.

Heeft u hier ervaring mee? Doe dan mee aan het onderzoek en deel uw ervaringen:

Bron: NBA