Kamervragen over verschillen in fiscale rechtspraak

De VVD wil weten wat het kabinet gaat doen aan de verschillen in winstkans die belastingbetalers hebben bij verschillende rechtbanken. Tweede Kamerleden Lodders en Van Wijngaarden hebben daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en Dekker van Rechtsbescherming, aldus het FD.

Deloitte deed onderzoek naar ruim 34.000 belastingzaken en concludeerde dat iemand het beste bij de rechtbank Noord-Nederland een zaak kan aanspannen tegen de Belastingdienst. Daar is de kans op een gunstige uitspraak 55%, terwijl de rechtbank Den Haag maar in 34% van de gevallen oordeelt in het voordeel van de belastingbetaler. Ook tussen individuele rechters zijn er onderling grote verschillen in fiscale rechtspraak. De een beslist in ruim twee derde van de zaken in het voordeel van de belastingbetaler, de ander maar bij een op de vijf zaken.

Volgens het FD komen VVD-Kamerleden Helma Lodders en Jeroen van Wijngaarden met Kamervragen over de kwestie. ‘Ik maak me al langer zorgen over de rechtsbescherming van belastingbetalers’, aldus Lodders. Ze wil weten wat het kabinet gaat doen om de rechtseenheid te bevorderen en hoe het komt dat de belastingbetaler de laatste zes jaar steeds minder vaak gelijk krijgt in fiscale rechtspraak.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak kan het verschil zitten in andere zaaksoorten. De rechtbank Noord-Holland doet bijvoorbeeld veel douanezaken en in de grensstreek komen relatief veel BPM-zaken voor. De raad noemt capaciteitsgebrek een andere mogelijke oorzaak voor de verschillen in uitspraken: daardoor zou de fiscus in de ene regio sneller zaken voor de rechter brengen dan in de andere regio. Tot slot denkt de raad dat er ook een cultuurverschil kan spelen: in de ene streek legt iemand zich sneller neer bij een uitspraak dan elders.

Bron: FD

Lees ook: Grote verschillen in rechterlijke uitspraken belastingzaken