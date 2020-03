7 tips tegen thuiswerkdips

Nooit eerder werkten zoveel mensen thuis als nu. Maar thuiswerken is niet hetzelfde als werken op kantoor. De grootste valkuil is het gevoel niet efficiënt en productief genoeg te zijn. Met deze tips voorkomt u thuiswerkdips.

Onderschat: gevoel van eenzaamheid

Vrijwel iedereen die vanuit een vaste werkkring begint met structureel thuiswerken ervaart het gemis van het bijkletsen bij de koffieautomaat of de gezamenlijke bedrijfslunch. Langere tijd vanuit huis werken, zonder echt contact met collega’s en/of klanten, kan een gevoel van isolatie en zelfs eenzaamheid geven. Dit is normaal. Dit gevoel wordt minder groot door actief contact te blijven maken. Pleeg vaker een belletje, stuur mailtjes en voel u niet schuldig als u vaker uw social media checkt.

Niet bellen, maar skypen

70 tot 90 procent van menselijke communicatie is non-verbaal. Een handgebaar, een gezichtsuitdrukking of zelfs de houding waarin u of de ander staat bevat belangrijke informatie. Die pikken we ongemerkt op, interpreteren we en voegen we toe aan de woorden die we spreken of horen. Gebruik daarom, als het even mogelijk is, applicaties als Skype, Facetime of Microsoft teams als u contact hebt met collega’s of klanten. Elkaar kunnen zien voegt waarde toe aan de onderlinge communicatie.

Online vergaderen, een vak apart

Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, Skype: er zijn veel platforms waarmee u online vergadert via videobellen. Het risico is dat dit soort ‘beeldvergaderingen’ chaotisch verlopen. Wijs een voorzitter aan, spreek van tevoren een agenda af en vergader met grote groepen het liefst niet langer dan een half uur. Laat elkaar uitpraten en laat extra stiltes vallen – elkaar onderbreken zorgt online sneller voor rumoer.

Effectief werken is korte pauzes nemen

Bij thuiswerken gaan ‘werk’ en ‘privé’ onvermijdelijk meer door elkaar lopen. Er lopen waarschijnlijk kinderen in huis die lawaai maken en om aandacht vragen. De vaat moet in de vaatwasser en wellicht dient ook een wasmachine te worden aangezet. Thuiswerkers voelen zich vaak schuldig als ze niet achter hun bureau zitten maar iets doen wat met hun privéleven te maken heeft. Dat wordt op kantoor immers ook niet geaccepteerd! Onderzoek wijst uit dat het helemaal niet erg is om als thuiswerker ook tijd aan privé-zaken te besteden. Ze leiden u kortstondig af van uw werk waardoor u daarna frisser achter uw bureau kruipt. Beoordeel uzelf niet op het aantal uren dat u achter het bureau doorbrengt, maar op de taken die uitvoert en de doelen die u hebt gesteld. Hou kantoortijden aan, ook als u niet tevreden bent over uw productiviteit van die dag. De avond is er voor andere activiteiten.

Maak een planning, stel doelen

U herinnert het zich misschien van de middelbare school of studententijd: een schema of to-do-list helpt om aan het werk te gaan en te blijven. Ook bij thuiswerken is dit een goed advies.. Thuiswerken vraagt nu eenmaal om meer discipline en zelfmotivatie. Begin de dag met het maken van een schema en planning. Wat wil u die dag voor elkaar krijgen? De ervaring leert dat drie doelen realistisch zijn. Het gevoel een doel te hebben gehaald of een taak te hebben afgerond, draagt bij aan werkplezier en de voldoening die u ervan krijgt. Doe de belangrijkste dingen eerst. Een andere tip is elke morgen kortstondig met collega’s online te vergaderen en door te spreken wat iedereen die dag gaat doen.

Regel de thuissituatie

Een valkuil bij langdurig thuiswerken is het gevoel niet effectief genoeg te zijn. Enerzijds omdat u uw werk niet op de manier kunt doen zoals u gewend bent. Anderzijds is het een nieuwe situatie waaraan u moet wennen. Het gevoel van inefficiëntie kan tot frustratie leiden waar andere gezinsleden onder moeten lijden. Ook hier geldt dat structuur belangrijk is. Spreek bijvoorbeeld met uw partner af hoe de huiselijke taken verdeeld worden. Wie is er op welk moment het aanspreekpunt voor de kinderen? Wanneer kunt u echt niet gestoord worden? Op welke manier verleidt u uw kinderen om huisehoudelijke taakjes te doen?

Denk aan je persoonlijke verzorging

U zult niet de eerste thuiswerker zijn die zich een keer minder scheert of in slobberkleren achter de computer kruipt. Hoewel Accountancy Vanmorgen geen kledingadviezen geeft, is bekend dat een verzorgd uiterlijk bijdraagt aan een gevoel van controle en discipline. Beide zijn in de thuiswerksituatie van belang om effectief te kunnen zijn. Draagt u op uw werk een stropdas maar thuis niet? Het is helemaal niet gek om als thuiswerker ’s ochtends uw lievelingsdas om te knopen en uw favoriete luchtje op te doen.