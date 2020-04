Corona | ‘Trots op accountantsbranche’

Accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren maken overuren om hun klanten van zo goed mogelijk advies te voorzien in coronatijden. Dat is niet eenvoudig voor regelingen waarvan de uitwerking, toepassing of handhaving nog niet (volledig) bekend is.

Informatiestromen

Al enige weken heeft Gerrie van der Wal (Fiscount) het kantoor in Zwolle vrijwel voor zichzelf. Ook team Kantorenondersteuning werkt sinds de coronacrisis vanuit huis. Het is en blijft een onwerkelijke situatie, vindt ze, maar veel tijd om erover na te denken is er niet. ‘We hebben het drukker dan ooit. Onze aangesloten kantoren hebben een ongelooflijke behoefte aan de juiste informatie. Tegelijk komt er heel veel informatie op ze af. Als kennis- en adviescentrum proberen wij die informatiestroom te filteren en kantoren van zo relevant mogelijke input te voorzien. Input ten behoeve van henzelf maar ook voor hun klanten. In veel gevallen kunnen zij die informatie rechtstreeks doorsturen naar hun klanten. Zo proberen wij onze kantoren maximaal te ondersteunen.’

Steun

Dagelijks is er veel contact met de ‘achterban’, die bestaat uit zo’n 1200 vestigingen van accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren. ‘Ik merk dat accountants erg betrokken zijn bij hun klanten,’ zegt Van der Wal. ‘Ze leven mee met bedrijven die het zwaar hebben. De belangrijkste taak van accountants is op dit moment het aanvragen van een of andere vorm van financiële steun. Dat is echt prioriteit nummer één. Ik merk dat er bezorgdheid is over de toekomst van sommige klanten, dat er vrees bestaat dat een deel het niet zal redden, ondanks de steunmaatregelen van de overheid. Ze zijn daarbij ook een luisterend oor. Nu blijkt hoeveel vertrouwen klanten in accountants hebben. Er wordt echt op hen geleund. Ik ben trots op de branche. Na een periode van negatieve berichtgeving laten accountants hun toegevoegde waarde zien!’

Accountants in het diepe

Een tweede opsteker, zo vindt Van der Wal, is dat accountantskantoren zich snel aan de nieuwe omstandigheden aanpassen. ‘Men vindt het thuiswerken wel lastig en men mist het persoonlijke contact met klanten, maar er worden razendsnel oplossingen bedacht. Videobellen neemt een hoge vlucht, en ook op andere gebieden breekt digitalisering sneller door. Ik verwacht dat dit een blijvend effect zal hebben. Veel accountantskantoren zijn gedwongen in het diepe te springen. En nu ze dat hebben gedaan, ervaren ze de voordelen. Ik denk echt dat de accountantsbranche na deze crisis niet meer dezelfde zal zijn.’

Impact op eigen business

Maar Van der Wal vindt ook een waarschuwing op zijn plek. ‘Ik merk dat accountantskantoren heel erg begaan zijn met hun klanten. Dat is heel erg mooi om te zien. Maar accountantskantoren zijn nog niet zover dat ze ook gaan nadenken over wat deze crisis voor hun eigen omzet kan gaan betekenen. De verwachting is dat een groot aantal bedrijven deze crisis niet zal overleven. Dit betekent dat ook accountantskantoren klanten zullen kwijtraken. Mijn advies zou zijn om daarover nu al na te denken. Wat kan het voor het kantoor betekenen als 20 of 30 procent van de klanten of omzet wegvalt? Op welke manier kun je die omzetdaling opvangen? Kun je andere diensten ontwikkelen? Moet je meer specialiseren of juist minder? Dat soort strategische vragen worden naar mijn indruk nog te weinig gesteld binnen de branche. Voor nu wint natuurlijk de waan van de dag, maar dit zijn wel vragen voor morgen. Niet voor overmorgen.’

Adviezen voor accountantskantoren:

1) Formeer een crisisteam.

Ben je als DGA gewend om veel in eigen hand te houden, delegeer dan meer taken dan je gewend bent. Zo creëer je ruimte om je eigen kantoor overeind te houden.

2) Hou oog voor je medewerkers.

Realiseer je dat zij thuis op een andere manier zullen moeten werken dan op kantoor. Er kunnen kinderen rondlopen, er kan zorg bestaan voor (kwetsbare) ouders etc. Vraag geregeld hoe het met ze gaat, of ze het allemaal nog aan kunnen en op welk manier ze nog extra geholpen kunnen worden.

3) Wees proactief

De BV Nederland kraakt in haar voegen. En dat zal nog wel een tijd zo blijven. Er is heel veel behoefte aan deskundigheid, aan ondersteuning, aan informatievoorziening. Juist hierin kunnen accountants zich onderscheiden. Met het oog op klanten die mogelijk failliet gaan, is het raadzaam om een strategie te bepalen hoe de dienstverlening, ook na de crisis, op peil kan blijven.

4) Gebruik nieuwe technologieën

Deze crisis betekent de doorbraak voor videobellen. Dit maakt tal van nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. Organiseer eens een webinar voor klanten waarin u ze kunt bijpraten over de steunmaatregelen rondom corona. Een webinar is ook een goed instrument om rechtstreeks vragen te beantwoorden, waarbij klanten van elkaars vragen en ervaringen kunnen leren.

Fiscount is een samenwerkingsverband met accountants, fiscalisten, juristen en aanverwante specialistische zakelijke dienstverleners waaronder: advocaten, arbeidsjuristen, btw-specialisten, businesscoaches, business valuators, estate planners, executeurs, subsidieadviseurs, zakelijk mediators etc.