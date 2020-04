EY moet klantgegevens dode bitcoinondernemer afstaan

De soap rondom bitcoinbeurs QuadrigaCX gaat door. Nadat de 30-jarige eigenaar in 2018 overleed bleven 115.000 klanten gedupeerd achter. De overleden eigenaar had hun wachtwoorden in zijn graf meegenomen.

Versleuteld

QuadrigaCX was de grootste Canadese beurs voor cryptovaluta. Bij de dood van eigenaar/oprichter Gerard Cotten waren er 115.000 klanten die voor 127 miljoen euro aan bitcoins bezaten. De cryptomunten zaten in zogenoemde ‘koude portemonnees’. Dat zijn zwaar beveiligde, offline portefeuilles waarvan, naar achteraf bleek, alleen Cotten de toegangscodes had. Die stonden op zijn laptop, maar ook daarvan wist alleen Cotten het paswoord. Cottens weduwe zegt dat zij op allerlei manieren heeft geprobeerd binnen te komen in de laptop, maar dat het haar nooit is gelukt. Ze verzweeg de dood van Cotten twee maanden.

EY is curator

Klanten van Cotten konden hierdoor naar hun geld fluiten. Maar dat konden ze toch al. Het bleek dat Cotten het hem toevertrouwde vermogen nooit had geïnvesteerd. Hij zou het geld grotendeels hebben vergokt bleek uit onderzoek van accountantskantoor EY, die als curator in deze zaak verantwoordelijk is voor de afhandeling. EY heeft in totaal 750.000 documenten met persoonlijke informatie van alle 115.000 klanten verzameld. Zij hebben een database aangelegd met behulp van de informatie vanuit QuadrigaCX en derde partijen. Vorige week eiste de Canadese belastingdienst al deze persoonlijke gegevens op. De fiscus van dat land hoopt dan ook inzicht te krijgen naar de transactiegeschiedenis van iedereen die actief was op het platform.

Akkoord met eis

Het advocatenkantoor Miller Thomson is namens de klanten akkoord gegaan met de eisen van de Canadese belastingdienst. De hoop is dat het faillissement daarmee sneller afgewikkeld wordt en gebruikers nog iets van hun geld kunnen terugzien.

Opgraven lichaam

In december eiste de advocaat nog dat het lichaam van Cotten zou worden opgegraven voor sectie. Er zijn veel vraagtekens rondom de doodsoorzaak. Volgens zijn weduwe overleed haar man tijdens een reis in India aan complicaties van de ziekte van Crohn. Experts hebben gezegd dat deze doorgaans niet dodelijk zijn. Er circuleren geruchten dat Cotten zijn dood zou hebben gefingeerd. Zijn weduwe ontkent dat en weigert tot op heden een lijkschouwing.

Foto: Facebook/QuadrigaCX