NBA breidt corona-alert fors uit

De NBA heeft een nieuwe update uitgebracht van NBA Alert 42, Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden. Het is inmiddels de vijfde versie. Die vervangt de versie van 20 maart. Er zijn veel aanvullingen.

Meest opvallende wijziging is dat er een nieuw hoofdstuk is toegevoegd: ‘Moet een opgemaakte jaarrekening die nog niet is vastgesteld worden aangepast als gevolg van nieuwe informatie over

corona?’ Het algemene uitgangspunt bij jaarrekeningen is dat de datum waarop het management de jaarrekening opmaakt de datum is tot waar gebeurtenissen na balansdatum worden meegenomen, aldus de NBA. ‘Gebruikers worden geacht te weten dat gebeurtenissen nadien, in principe niet meer worden verwerkt.’

Corona geen uitzondering

Daarop zijn wel uitzonderingen, maar daarop is de situatie als gevolg van de corona-uitbraak niet van toepassing: in de wet is vastgelegd dat de jaarrekening wordt vastgesteld met in achtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand op de balansdatum is gebleken tussen het opmaken van de jaarrekening en de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld, voor zover dat onontbeerlijk is voor het verstrekken van inzicht, zo haalt de NBA aan. ‘Voor gebeurtenissen na balansdatum, die geen informatie geven over de situatie per balansdatum, geldt dit dus niet. Er is consensus over het feit dat de coronacrisis als zodanig gekwalificeerd moet worden.’ Dat is ook verwoord in RJ-Uiting 2020-5, geeft de NBA aan.

Controleverklaring

In de Alert wordt ook een apart hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van dit feit voor de controleverklaring. ‘Het is niet noodzakelijk om de jaarrekening aan te passen wanneer de waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling passend blijft. Op grond van de RJ moet de jaarrekening wel worden aangepast door het management als de continuïteitsveronderstelling vervalt. In dat geval zal de accountant uiteraard voldoende en geschikte controle-informatie moeten krijgen over de aanpassingen naar liquidatiewaarde.’ Wordt de jaarrekening aangepast, dan moet ook een nieuwe controleverklaring worden opgesteld.

Alert blijven bij NOW-regeling

De NBA drukt accountants op het hart zorgvuldig om te gaan met aanvragen voor cliënten in het kader van de NOW-regeling. ‘Naast het afgeven van accountantsverklaring zijn accountants uiteraard nu en straks ook op allerlei andere wijzen betrokken bij deze regeling. Zo helpen accountants in allerlei rollen bij het aanvragen van de regeling en zullen ze helpen bij het opstellen van de afrekening of voeren zij de salarisadministratie. Blijf daarbij alert op signalen dat de organisatie niet voldoet aan de voorwaarden voor de regeling of onjuiste informatie zou willen verstrekken. Dit is niet passend, dus werk daar niet aan mee en waarschuw ook het management daar zo nodig voor. We snappen goed dat u daarbij voor ethische dilemma’s komt te staan. Spreek daarover met een collega-accountant, met een adviseur of neem contact op met (de vertrouwenspersonen van) de NBA.’

Andere wijzigingen

Nieuw is dat de NBA de vraag ‘Wat moet er in de accountantsverklaring?’ in een apart hoofdstuk heeft ondergebracht. De organisatie verwijst onder meer naar de publicatie van ESMA: Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9, die ingaat op de toepassing van IFRS 9 in deze situatie. ‘De overwegingen hierin zijn mogelijk ook relevant voor rapportages die opgemaakt worden op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving of andere verslaggevingsstelsels.’

De nieuwe NBA Alert is hier te downloaden