Snel en eenvoudig het boekjaar afsluiten in SnelStart Web

Bij een jaarafsluiting komen behoorlijk wat boekingen om de hoek kijken. Dit proces heeft Snelstart makkelijker gemaakt met een nieuwe functie in SnelStart Web.

Hiermee sluit je nu in 3 stappen het jaar af. Dat is niet alleen handig voor ondernemers, maar ook voor accountants en boekhouders die online samenwerken met hun klanten.

Tijdsbesparing voor accountants

Voor accountants die online samenwerken met hun klanten in SnelStart scheelt deze nieuwe functionaliteit een hoop werk, doordat een groot aantal boekingen automatisch gemaakt worden. Daarnaast maakt de jaarafsluiting in SnelStart Web het makkelijk om resultaten te verdelen en privé-onttrekkingen te verrekenen met het kapitaal.

Werk je online samen?

Werk je online samen met je klant en heb je toegang tot zijn of haar online administratie? Dan kan alleen jij het boekjaar afsluiten in SnelStart Web. Een ondernemer die niet online samenwerkt met een accountant kan zelf de jaarafsluiting doen vanuit SnelStart Web.

Daarnaast kunnen ondernemers en accountants nog steeds de jaarafsluiting doen vanuit SnelStart 12.

Voordelen van jaarafsluiting in SnelStart Web

Saldo balansrekeningen wordt automatisch meegenomen

SnelStart Web neemt het saldo van de balansrekeningen automatisch mee naar het nieuwe boekjaar, ook als het vorige boekjaar nog niet afgesloten is. Zo kan de ondernemer gewoon verder werken in de boekhouding. In SnelStart 12 wordt het saldo van de balansrekeningen pas na het afsluiten van het boekjaar meegenomen naar het volgende jaar.

SnelStart Web neemt het saldo van de balansrekeningen automatisch mee naar het nieuwe boekjaar, ook als het vorige boekjaar nog niet afgesloten is. Zo kan de ondernemer gewoon verder werken in de boekhouding. In SnelStart 12 wordt het saldo van de balansrekeningen pas na het afsluiten van het boekjaar meegenomen naar het volgende jaar. Automatische boekingen besparen tijd

De jaarafsluiting in SnelStart Web verloopt in drie eenvoudige stappen. Tijdens het proces checkt de software of alle btw-aangiften zijn verzonden. SnelStart maakt na eenmalig instellen van de juiste gegevens automatisch de boekingen.

De jaarafsluiting in SnelStart Web verloopt in drie eenvoudige stappen. Tijdens het proces checkt de software of alle btw-aangiften zijn verzonden. SnelStart maakt na eenmalig instellen van de juiste gegevens automatisch de boekingen. Makkelijk resultaten verdelen

Bij het wegboeken van het resultaat kun je eventueel per resultaat aangeven hoe je dit wilt verdelen over meerdere firmanten.

Bij het wegboeken van het resultaat kun je eventueel per resultaat aangeven hoe je dit wilt verdelen over meerdere firmanten. Eenvoudig verwerken van privé-stortingen en -opnamen.

Werk je met RGS? Dan herkent en toont SnelStart automatisch de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen.

Werk je met RGS? Dan herkent en toont SnelStart automatisch de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen. Wijzigen en terugdraaien mogelijk

Na het afronden van de jaarafsluiting kun je nog wijzigingen aanbrengen of de jaarafsluiting van het laatst afgesloten boekjaar terugdraaien.

Helaas is het nog niet mogelijk om het boekjaar af te sluiten in SnelStart Web wanneer je werkt met kostenplaatsen of marge/globalisatie. Je moet het boekjaar dan afsluiten in SnelStart 12.

Meer weten?

Op ons Kennisplein vind je het artikel Boekjaar afsluiten in SnelStart Web met meer informatie over deze functie.

Sneller en efficiënter werken

Online samenwerken met klanten zorgt voor snelheid en efficiëntie. De bespaarde tijd kan je als accountant gebruiken om maximaal inzicht en advies aan de klant te geven, om zo waarde toe te voegen aan de dienstverlening.

Meer weten over online samenwerken? Bekijk dan de pagina over Online Samenwerken in SnelStart.