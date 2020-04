Corona | Nederlandse Big Four zwijgzaam over beloning partners

Terwijl de Engelse Times tot achter de komma weet hoeveel de partners bij de Big Four dit jaar moeten inleveren, houden hun Nederlandse zusterorganisaties de kaken op elkaar.

Niet de gewoonte

‘Het is niet onze gewoonte om in te gaan op de beloning van medewerkers of partners anders dan we dat doen in het jaarverslag’ laat de woordvoerder van EY Nederland weten. ‘In het algemeen wil ik wel stellen dat EY Nederland een gezond bedrijf is en vooralsnog geen reden ziet om gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid.’ Bedankt voor de informatie, maar dat was de vraag niet.

20 tot 25% minder

De vraag was namelijk of Nederlandse accountants bij de Big Four, net als hun collega’s in het Verenigd Koninkrijk, dit jaar moeten inleveren als gevolg van de coronocrisis. Daar schreef The Times donderdag dat de partners van EY er 20 procent op achtergaan, net als de Engelse partners van Deloitte en PwC. De partners van KPMG UK leveren zelfs 25 procent in. En de financiële maatregelen beperken zich niet tot de Big Four. Bij Mazars en BDO moeten partners de broekriem 25 procent strakker aanspannen. Salarisgesprekken en promoties komen bij BDO pas in januari 2021 weer op de agenda. Hetzelfde geldt voor dividend-uitkeringen.

‘Omzetdaling niet in te schatten’

De openheid in Engeland, al dan niet afgedwongen door The Times, staat in contrast met de weinige transparantie in Nederland. PwC Nederland zegt desgevraagd dat er nog geen duidelijkheid bestaat over eventuele financiële consequenties voor partners als gevolg van de crisis. De focus ligt nu even op andere zaken, aldus een woordvoerder. KPMG geeft aan dat het beloningsbeleid in Engeland geen impact heeft op de Nederlandse organisatie omdat beide onafhankelijk binnen het netwerk opereren. ‘Het partnerinkomen is vooral afhankelijk van de omzet. Een omzetdaling van KPMG NV ligt wel in lijn van de verwachtingen omdat deze gevoelig is voor economische ontwikkelingen.’ Maar hoeveel procent de partners erop achteruit zullen gaan is nog niet in te schatten. ‘Dat is van veel factoren afhankelijk: hoe de economie zich ontwikkeld, hoe de kosten zich ontwikkelen, etc.’ Deloitte laat weten iets meer tijd nodig te hebben voor een inhoudelijke reactie.

Verlofdagen opnemen

BDO meldt: ‘Het beleid van BDO in de UK geldt niet voor BDO in Nederland. De coronacrisis heeft uiteraard impact op BDO, net als op nagenoeg iedere organisatie. Wij kijken steeds naar hetgeen nodig is om de impact van de crisis nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Op dit moment maken maatregelen rondom beloning hiervan geen onderdeel uit.’ Wel vraagt BDO medewerkers om, waar het kan, voldoende verlof op te nemen gedurende deze periode, maar ook in de komende zomerperiode. ‘Dit doen wij omdat wij merken dat de huidige situatie veel van mensen vraagt. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers voldoende vrije tijd nemen om te ontspannen en weer op te laden. Het opnemen van verlofdagen draagt hieraan bij. Uiteraard is het aan onze medewerkers om hierin zelf keuzes te maken.’

‘Juist nu’

De accountantskantoren in Engeland nemen nu drastische maatregelen om hun cash positie op peil te houden. De ‘cuts’ gaan daarom veelal per direct in. De openheid over deze maatregel is om te laten zien dat van partners juist in deze tijden een substantiële bijdrage wordt verwacht. Paul Eagland, managing partner, zei vorige week in The Times: ‘Onze partners erkennen dat zij moeten helpen om onze business en banen te beschermen.’ Een interne memo van KPMG liet partners weten dat zij een grotere impact moeten en zullen voelen dan andere medewerkers.

Half miljard euro

In hun jaarverslagen leggen de Nederlandse Big Four verantwoording af over hun beloningsbeleid. De management fee voor de 146 partners van KPMG bedroeg vorig jaar gemiddeld €443,000. De 274 partners van Deloitte Nederland kregen gemiddeld € 558.000. de 278 partners van PwC toucheerden gemiddeld € 586.000. In de meest recente jaarrapportage van EY is het terugvinden van de bezoldiging van partners niet eenvoudig, maar daar verdienden de (inmiddels) 248 partners drie jaar geleden gemiddeld € 485.000. Op basis van de cijfers kan gesteld worden dat de partners van de Nederlandse Big Four in 2019 samen zo’n half miljard euro opstreken.

30 tot 50 mln per maand

Hun Engelse collega’s krijgen jaarlijks aanzienlijk hogere bedragen op hun rekening gestort. EY UK heeft 700 partners, die gemiddeld £679,000 (€ 779.000) verdienden in 2019. De 700 partners van Deloitte kregen gemiddeld £882,000 (€1,01 mln) bijgeschreven. De 925 partners bij PWC hadden een inkomen van £765,000 (€ 877.000). KPMG’s 620 partners namen gemiddeld £629,000 (€ 721.500) mee naar huis. Op basis van deze getallen levert de nu aangekondigde bezuiniging de Big Four zo’n 30 tot 50 miljoen euro extra cash per maand per firma op.