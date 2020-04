GBNED belicht onderscheid RPA en robotic accounting

GBNED heeft een nieuwe gids ‘RPA en robotic accounting’ uitgebracht, waarin Robotic process automation (RPA) en robotic accounting onder de loep worden genomen. Die begrippen worden volgens het onderzoeksbureau nogal eens met elkaar verward.

Robotic process automation (RPA) en robotic accounting worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt, aldus GBNED. ‘Beide begrippen hebben echter een andere betekenis met wel hetzelfde doel: het overnemen van handmatige administratieve taken door de computer.’ Bij RPA draait het om administratieve bedrijfsprocessen, waarbij repeterende en voorspelbare bedrijfsprocessen vervangen worden door automatisering. ‘Er wordt ook wel gesproken over workforce emulate, oftewel het imiteren/nabootsen van menselijke handelingen (die repeterend en voorspelbaar zijn). Er wordt gesproken over ‘bots’ als het gaat om functies om handelingen automatisch uit te voeren.’

Verzamelnaam

Robotic accounting heeft in tegenstelling tot RPA vaak wel betrekking op bestaande processen die hiervoor aangepast en uitgebreid worden. ‘Robotic accounting is hierbij een verzamelnaam voor meerdere ontwikkelingen en technieken die toegepast worden op accounting software. Onder dit laatste wordt in eerste instantie boekhoudsoftware verstaan, maar robotic accounting kan ook betrekking hebben op onder andere ERP-systemen, webwinkelsoftware en salarissoftware.’

Gids

GBNED heeft een gids uitgebracht die beide werkwijzen en daaraan gerelateerde ontwikkelingen behandelt. ‘Voor RPA wordt een relatie gelegd naar Business process management (BPM) en ingegaan op geboden functionaliteit. Voor robotic accounting komt uitgebreid het robotic proof zijn van administratieve software aan de orde. De robotic accounting contest wordt behandeld met betrekking tot de mate waarin boekhoudsoftware robotic proof is voor bepaalde functies.’ Ook komt Robotic Audit Automation (RAA) aan de orde.

De gids kan gratis worden gedownload via www.softwarepakketten.nl.