Fiscus waarschuwt voor phishingmails

Cybercriminelen grijpen de coronacrisis aan om weer phishingmails te sturen, meldt de Belastingdienst. Ook uit naam van het UWV zouden misleidende mailberichten worden verstuurd.

Volgens de fiscus gaat het niet alleen om e-mail: ‘Criminelen sturen weer massaal phishing mails, sms-berichten en WhatsApp-berichten. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet. Wilt u controleren of u een bericht van ons hebt gekregen? Log in op onze portalen, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. Dan weet u zeker dat u berichten leest die wij hebben verstuurd. Wij sturen nooit een bericht via WhatsApp of sms.’ De SRA meldt dat ook uit naam van het UWV valse berichten worden gestuurd. ‘In deze mails wordt om nadere informatie gevraagd over een aanvraag van de steunmaatregelen om de coronacrisis in te dammen.’

Valse e-mails kunnen worden doorgestuurd naar valse-email@belastingdienst.nl of naar valse-email@uwv.nl.