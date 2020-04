Corona | Nieuwe RJ-uiting over impact coronavirus op jaarverslaggeving 2019

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een nieuwe RJ-Uiting gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de jaarverslaggeving 2019. Daarin zijn ook voorbeeldteksten opgenomen voor het bestuursverslag en de jaarrekening.

Op 26 maart is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ al gepubliceerd. In die RJ-Uiting heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de belangrijkste aandachtspunten voor de jaarverslaggeving 2019 weergegeven als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De praktijk heeft de RJ echter gevraagd nadere ondersteuning te geven bij het toepassen van de relevante bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met de coronacrisis. De RJ heeft in de bijlagen van deze RJ-Uiting daarom voorbeeldteksten als handreiking voor de praktijk opgenomen. Deze voorbeeldteksten hebben betrekking op het bestuursverslag (bijlage 1) en de jaarrekening (bijlage 2).

Download uiting

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl