Corona | Hoe om te gaan met het gebruikelijk loon?

Degene die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap én arbeid verricht voor die vennootschap, heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Nu door de coronacrisis niet altijd meer gewerkt kan worden voor de vennootschap of de omzet (grotendeels) plat ligt, is het de vraag wat je moet doen met de afspraken die in het verleden gemaakt zijn.

Hou het flexibel

Soms werk je meer, soms werk je minder voor je eigen vennootschap. De een vindt het plezierig een ‘vast loon’ te ontvangen uit de vennootschap, de ander wordt zenuwachtig als de omzet stagneert en er toch salaris opgenomen moet worden. Hier zijn oplossingen voor.

Kijk bij het opstellen van het arbeidscontract (als je 100% DGA bent, kan dat) wat bij jou past. En mocht er iets gebeuren, waardoor het arbeidscontract niet meer passend is, stel dan in overleg met je belastingadviseur een ander arbeidscontract op en vergeet geen notulen te maken (of leg anderszins vast) dat er nieuwe voorwaarden gelden.

Wat nog weleens wordt vergeten, is dat er arbeid verricht moet worden om voor gebruikelijk loon in aanmerking te komen. Mocht er sprake zijn van beperkte arbeid (immers: er moeten toch beleidsbeslissingen genomen worden of ad hoc maatregelen in geval van de coronacrisis), weet dan dat er een ondergrens is van € 5.000 aan loon: een passende beloning beneden dit bedrag, hoeft niet verloond te worden. Wanneer deze keuze gemaakt wordt, is het ook niet de bedoeling de beloning uit te betalen. Dit voor de duidelijkheid. Je mag dus wel een jaarsalaris vaststellen van bijvoorbeeld € 3.000, maar deze wordt dan ook in de loonheffing betrokken.

Hoe geld opnemen uit de vennootschap?

De verleiding is groot dat als de liquiditeit in privé er niet is en de vennootschap heeft wel banktegoeden staan, gelden opgenomen worden uit de vennootschap. Ik zeg weleens voor de grap: de vennootschap fungeert als pinautomaat. Anders dan bij de eenmanszaak, heeft de besloten vennootschap een aparte rechtspersoonlijkheid. Deze geeft bescherming, maar je moet dus ook met de BV handelen alsof er sprake is van een derde.

Als je gelden opneemt van de BV en hier hangt niet het etiket ‘loon’ of ‘dividend’ aan, creëer je een schuld aan de BV. Zoals bekend wordt op loon loonbelasting ingehouden en op dividend dividendbelasting. Door gelden op te nemen uit de BV, creëer je latente belastingschulden! Hier is zich niet iedereen bewust van, totdat de gelden niet meer terugbetaald kunnen worden aan de BV. Dan ontstaat er problemen.

Laat je goed en tijdig adviseren

Regelmatig heb ik overleg met mijn vaste klanten, juist ook in deze tijd. De vraag hierboven speelt ook bij mijn klanten, maar ook bijvoorbeeld de vraag welke kosten je mag maken voor de inrichting van je werkplek thuis.

Barbara Rijskamp is fiscaal jurist bij Helder in Belastingen