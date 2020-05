Kwartiermaker Marlies de Vries niet van ‘afvinkcultuur’

Het Financieele Dagblad portretteert Marlies de Vries, een van de twee kwartiermakers die door minister Hoekstra is aangewezen om veranderingen in de accountantssector aan te jagen.

Gevolg van CTA-rapport

De kwartiermaker dient een aantal in de reactie (kabinetsreactie op CTA-eindrapport, AV) genoemde aanbevelingen uit te voeren en op te volgen. Ook moet de kwartiermaker de voortgang van de kabinetsmaatregelen stimuleren, aanjagen en bewaken. Doel is de kwaliteit van wettelijke controles te verhogen.

Niet voor het geld

De kwartiermakers zijn Chris Fonteijn, voormalig bestuursvoorzitter van de ACM, en Marlies de Vries, assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit. Geboren in 1978 groeit De Vries op in Scherpenzeel. In 1997 kiest ze voor een interne opleiding bij PwC, die ze combineert met een studie accountancy aan Nyenrode Business Universiteit. In 2006 rondt ze de Postmaster registeraccountant af. Bij PwC klimt ze op tot senior manager. In 2011 volgt haar aanstelling als Assistant professor Nyenrode Business Universiteit, specialisatie culture, control en governance. Volgens haar vriendinnen is deze stap typerend. ‘Ze koos niet voor het geld. Bovendien is accountancy best wel een vak van lijstjes afvinken. Marlies wil liever dingen onderzoeken, snappen en weten.’

Rolmodel

In de Commissie Toekomst accountancysector (CTa) laat De Vries zich kennen als zakelijk en accuraat. ‘Zij was binnen de commissie vaak degene die heel goed de aandacht voor de werkvloer inbracht in de discussie die juist veel op het bestuurlijke niveau zat,’ zegt commissievoorzitter Ottow. Dat de minister haar gevraagd heeft kwartiermaker te worden komt, aldus hoogleraar Marcel Pheijffer, door haar vakkennis maar ook omdat ze een vrouwelijk rolmodel is in de nog door mannen gedomineerde wereld van de accountants.

