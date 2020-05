Nieuw | Lees hier het ICT & Kantoortijdschrift

Accountants- en administratiekantoren hebben vaak moeite overzicht en inzicht te krijgen, zowel met betrekking tot praktische ICT-vraagstukken als met het inbedden van het onderwerp ICT in de algehele kantoorvisie. Hierdoor stellen ze besluitvorming uit of komen keuzes op verkeerde gronden tot stand. Voor Fiscount en Accountancy Vanmorgen reden om de handen ineen te slaan.

Zowel Accountancy Vanmorgen als Fiscount zien kantoren worstelen met het implementeren van gekozen softwarepakket(ten). Veel van deze trajecten verlopen niet succesvol; softwarepakketten worden wel afgenomen, maar niet gebruikt. Medewerkers blijven werken op de voor hen bekende werkwijze en klanten worden regelmatig onvoldoende in het proces betrokken.

Innovatietraject gaat verder dan alleen ICT

Accountancy Vanmorgen en Fiscount willen je graag vanuit hun onafhankelijke rol begeleiden bij het gehele proces, met het ICT & Kantoor innovatietraject. Met een innovatietraject in vijf stappen bieden Accountancy Vanmorgen en Fiscount kantoren gemak en richten we ons op hun continuïteit. En dat gaat verder dan alleen ICT. We kijken naar het volledige plaatje van jouw kantoor: waar je staat als kantoor en waar je naartoe wilt. Wat en wie je daarvoor nodig hebt en hoe je dat praktisch invult.

Doorloop je het gehele traject, dan heb je na afloop onder andere scherper inzicht in:

de doelen die je met je kantoor nastreeft;

hoe jij als persoon omgaat met weerstand;

hoe je collega’s meekrijgt in nieuwe werkwijzen;

hoe je de processen binnen jouw kantoor kunt optimaliseren;

de ICT-mogelijkheden die er zijn bij verschillende groeiscenario

Interactief ICT & Kantoortijdschrift biedt inzicht en overzicht met artikelen en softwareprofielen

Een van de onderdelen van het traject is het ICT & Kantoortijdschrift. Met dit tijdschrift willen we overzicht en inzicht bieden aan de hand van inhoudelijke artikelen en profielen van softwarepakketten.

Zo heeft Bram Jonker van Deloitte het in het artikel over de hype cycle over “de democratisering van technologie”. Geen ingewikkelde, ouderwetse codes, maar gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen software. Iedereen kan ermee werken. Dat biedt kansen en bedreigingen. Deze komen in verschillende artikelen in het tijdschrift aan bod. Ook interessant zijn de artikelen over weerstand en hoe daarmee om te gaan. En natuurlijk mogen de resultaten van de tweede AV Accountancy Enquête, over het sentiment in accountancyland, niet ontbreken in het meer dan 60 pagina’s tellende digitale tijdschrift.

ICT is een middel, geen doel

ICT is een middel en geen doel. Maar ICT kan je wel ondersteunen je doel te bereiken bij het innovatietraject. De keuze van een softwarepakket is een belangrijk onderdeel om te komen tot een gewenst applicatielandschap. Aan het eind van het tijdschrift zijn de verschillende pakketten van softwareleveranciers in een handig overzicht opgenomen. Alle softwareleveranciers die in de profielen staan, stellen zich ook voor in het tijdschrift. Zo kun je op basis van de zelf opgestelde selectiecriteria komen tot een weloverwogen, pragmatische keuze van een pakket.

Tip! Het digitale tijdschrift leest als een papieren tijdschrift als het wordt geopend in Acrobat Reader en er wordt gekozen voor de weergave in twee pagina’s (linksboven in het Acrobat-scherm onder tabblad Beeld/View).