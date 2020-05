Nieuwe winstbegrip EBITDAC neemt epidemische vormen aan

Wat begon als een grap, nemen steeds meer bedrijven uiterst serieus . Het nieuwe winstberip ‘ebitdac’ rapporteert de winst na aftrek van ‘coronakosten’.

Duitse primeur

Ebitdac staat voor earnings before interest, tax, depreciation, amoritisation and CoVid-19. Volgens de Financial Times (FT) heeft de Duitse machinebouwer Schenck Process die nieuwe afkorting als eerste gebruikt. Dat bedrijf voerde in het eerste kwartaal €5,4 mln winst op die het zou hebben gemaakt als het niet was geraakt door de gevolgen van lockdowns in verschillende landen. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat van €18,3 mln (‘adjusted for effects from CoViD-19 crisis’) viel daarmee bijna 20% hoger uit dan een jaar eerder in dezelfde periode. In werkelijkheid was dat resultaat 16% lager.

Niet zonder gevaar

Schenck Process is niet het enige bedrijf dat heeft nagedacht over het ‘anders’ presenteren van de cijfers in coronatijden. De Azek Company, een Amerikaanse producent van bouwmaterialen, haalde afelopen week $325 million (€301 million) op met junk bonds. In de kleine letters stond dat het bedrijf ‘lost earnings’ als gevolg van Covid-19 in de toekomst mag verrekenen. Dergelijke creatieve oplossingen om zo goed mogelijk door de crisis te rollen, zijn niet zonder gevaar, menen deskundigen. ‘Ebitdac’ kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven meer mogen lenen dan financieel gezond voor hen is of dat ze aan minder strenge (overheids)regels hoeven te doen.

‘Niemand enthousiast’

In het Financieele Dagblad keert ook hoogleraar externe verslaggeving Arjan Brouwer, tevens verbonden aan accountantskantoor PwC zich tegen het gebruik van ‘ebitdac’ in verslaggeving. Het suggereert volgens hem een nauwkeurigheid die bedrijven niet kunnen waarmaken. In internationale overleggen heeft hij nog nergens enthousiasme gehoord over het nieuwe winstbegrip. ‘Het suggereert dat je coronaeffecten echt los kunt trekken van andere effecten. Als accountant weet ik niet hoe ik dat zou kunnen objectiveren. We begrijpen dat corona bij heel veel bedrijven grote impact heeft. Maar weet ik nou precies wat de omzet zou zijn geweest zonder corona?’ aldus Brouwer in het FD.

Wie is de bedenker?

De boekhoudkundige term ‘ebitdac’ is verre van nieuw en wordt gebruikt om de winst te duiden voor ‘interest, tax, depreciation, amortisation and unit based compensation’. Maar wie bedacht dat die ‘c’ ook kan staan voor corona of covid-19? Op Engelstalige websites is de term sinds begin april in zwang. Volgens Twitter is ‘ebitdac’ echter nog een stukje ouder. Een zekere ‘MacroTourist’ verstuurde op 16 maart een tweet waarin hij ebitda en corona aan het boekhoudkundige lingo toevoegde. Achter het pseudoniem MacroTourist blijkt de Duitser Alex Gloy schuil te gaan, CIO van de Lighthouse Invesment Management uit München.