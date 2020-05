Lage rente stuwt pensioenpremies naar recordhoogte

Door de lage rente stijgt de pensioenpremie van Unilever dit jaar van 39% naar 52%. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Ook andere pensioenfondsen verwachten op recordpremies uit te komen. De roep om de rol van de rente kleiner te maken wordt steeds luider.

Ook bij andere omhoog

De hoge premie van Unilever maakt duidelijk hoe duur een zeker en koopkrachtig pensioen is bij lage rentestanden. Hoe zekerder het pensioen, hoe groter de rol van de rente is bij het berekenen van de premie en de uitkering. En hoe lager die rente, hoe hoger de premie of hoe lager het verwachte pensioen. Ook bij andere pensioenfondsen zal de premie de komende jaren stijgen door de lage rente en lagere verwachte rendementen. Onder meer ABP, Zorg en Welzijn, de metaalfondsen, de bouw en grafische bedrijven hebben gewaarschuwd dat de premie waarschijnlijk omhoog moet, al zal het niet zo hoog worden als bij Unilever, of het beloofde pensioen omlaag. Hun premies liggen nu rond de 25%.

Pensioenakkoord

De angst voor sterk stijgende pensioenpremies is een van de redenen waarom de onderhandelaars van het pensioenakkoord de rol van de rente kleiner willen maken. Dan kunnen pensioen en premie met verwacht rendement worden berekend, in plaats van met de rente. Het gevolg zal zijn dat het pensioen minder zeker wordt. De meeste bedrijfstakpensioenfondsen, waar het leeuwendeel van werkgevers en werknemers bij zijn aangesloten, rekenen wel al deels met een stukje verwacht rendement. Daardoor stijgen hun premies minder hard dan bij Unilever, dat alleen naar de rentestand kijkt. De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is waarschijnlijk pas in 2027.

Dekkingsgraad

In maart duikelde de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen naar 85%, maar april liet herstel zien met een gemiddelde van 90, mede dankzij het opvallende herstel van de aandelenkoersen. De grootste fondsen hebben nu hun cijfers bekendgemaakt. ABP is opgeklommen van 82,0% naar 83,2%, terwijl de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanden) op 91,5% staat. Overigens was het fonds eind februari al onder de 90% beland, nog voor de beurskoersen kelderden. Bij Zorg & Welzijn is de dekkingsgraad opgeklommen tot 84,6% (83,5%); de beleidsdekkingsgraad staat op 92,7%. PME staat er nog het beste voor, met een dekkingsgraad van 88,3% (86,4%). De beleidsdekkingsgraad gaf een vol procentpunt toe en bedraagt nu 94,0%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is tijdelijk 90%. Daaronder moeten pensioenfondsen gaan korten op pensioen(opbouw). Eind dit jaar wordt de lat vermoedelijk weer op 100% gelegd. De dekkingsgraad van het pensioenfonds van Unilever was tot voor kort 124% maar is nu 104%.

Bron: FD.