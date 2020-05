Corona | Tweede Kamer steunt schrappen ontslagboete NOW 2.0

De Tweede Kamer heeft dinsdag met een krappe meerderheid ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de NOW 2.0. Een motie waarmee werd voorgesteld om de ontslagboete te handhaven haalde het niet. Wel zijn enkele andere aanpassingen van het tweede noodsteunpakket aangenomen.

Een groot deel van de oppositie is fel tegen schrappen van de ontslagboete voor de periode na 1 juni en ook de vakbonden verzetten zich. De FNV vindt de afschaffing ‘ondoordacht en contraproductief’. CNV verwacht ‘een big bang aan ontslagen’ als gevolg van het schrappen van de boete. ‘Het kabinet neemt de verkeerde afslag met dit besluit.’

‘We kunnen niet iedereen redden’

Minister Koolmees verdedigde het plan echter. ‘We hebben nu een boete voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die ligt in het tweede pakket niet voor de hand’, motiveerde hij het schrappen van de boete eerder al. ‘Bedrijven kunnen in de problemen komen. Die moeten herstructureren en mogelijk mensen ontslaan, juist om andere banen te behouden. We moeten eerlijk zijn: we kunnen niet iedereen redden, maar we gaan wel zo veel mogelijk bedrijven ondersteunen en investeren in human capital.’

Aandacht voor maakindustrie

De Kamer heeft daarnaast met een aangenomen motie aandacht gevraagd voor de maakindustrie, het deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt en zich kenmerkt door onder andere kapitaalintensieve productiemiddelen en innovatie. De regering wordt specifiek gevraagd om deze bedrijven tijdens en in de herstelfase na de coronacrisis te ondersteunen met (middel)lang krediet en te onderzoeken hoe voor deze bedrijven de werkgelegenheid is te behouden.

Hardheidsclausule TOGS

Het kabinet is in een aangenomen motie ook verzocht een hardheidsclausule op te nemen in de TOGS-regeling. Op deze manier kunnen bedrijven die formeel niet onder de regeling vallen maar in vergelijkbare omstandigheden verkeren, toch aanspraak maken op de TOGS.

Wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen

Ook heeft de Tweede Kamer het kabinet in een aangenomen motie verzocht wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen voor de TOGS-regeling in aanmerking te laten komen. Deze voorzieningen missen namelijk inkomsten omdat er geen horeca-activiteiten meer uitgeoefend mogen worden, maar krijgen onder de huidige regelgeving geen tegemoetkoming via de TOGS.

Donderdag debatteert de Kamer verder over het onlangs door het kabinet gepresenteerde nieuwe noodsteunpakket en over economische lange termijnontwikkelingen.

Bron: AV/SRA

