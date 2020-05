Frauderende accountant moet Rabobank ruim 1,6 miljoen euro terugbetalen

Het begint er steeds somberder uit te zien voor registeraccountant Nelleke V. Na een doorhaling van 5 jaar bij de Accountantskamer en een succesvolle aansprakelijkstelling door de curator voor het boedeltekort in het faillissement van megarestaurant @Eat in Duiven oordeelt de rechtbank Rotterdam nu dat V. ruim 1,6 miljoen euro moet terugbetalen aan Rabobank. Tegen de andere twee veroordelingen heeft de registeraccountant beroep ingesteld, blijkt uit de nieuwe uitspraak.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:4679

Lange doorhalingen Accountantskamer

De uit Rotterdam afkomstige Nelleke V. en haar ex-partner (die voorheen ook accountant was) kregen in september 2019 doorhalingen opgelegd voor periodes van respectievelijk vijf en tien jaar bij de Accountantskamer. De tuchtrechter achtte het aannemelijk dat de twee vervalste documenten hadden gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank voor de financiering van hun megarestaurant @Eat in Duiven. In de financieringsovereenkomst met de bank was overeengekomen dat er in totaal 8 miljoen euro zou worden geïnvesteerd in het restaurant. 4,9 miljoen euro daarvan zou worden gefinancierd door de BV van de horecaondernemers (Red Dragon), met behulp van eigen vermogen en (achtergestelde) leningen van een stichting. Rabobank zou financiering verstrekken voor de resterende 3,1 miljoen euro.

Restaurant failliet

De eetgelegenheid met ongeveer 900 stoelen ging eind 2016 failliet, al binnen twee jaar na de start. De FIOD startte vervolgens een onderzoek, waarna het Openbaar Ministerie de tuchtzaak tegen het duo aanspande. De lening van de Rabobank bleek losgekregen te zijn met behulp van vervalste facturen en bankafschriften die moesten aantonen dat de 4,9 miljoen euro eigen financiering daadwerkelijk in de bouw van het megarestaurant was gestopt, een voorwaarde voor de verstrekking van de 3,1 miljoen door de bank.

Voorlopige voorziening NBA

De NBA diende naar aanleiding van de zaak een zelden voorkomend verzoekschrift in bij de tuchtrechter om bij wijze van voorlopige voorziening de inschrijving van V. in het accountantsregister tijdelijk door te halen. Het was pas de tweede keer ooit dat de beroepsorganisatie dat deed. Het verzoek werd door de Accountantskamer echter afgewezen.

Curator

Ook de bij het faillissement van het Gelderse restaurant aangestelde curator had vorig jaar succes met een door hem aangespannen zaak tegen de frauderende accountant. De rechtbank Gelderland oordeelde dat V. haar taak als bestuurder van de BV waarmee de lening werd binnengehaald onbehoorlijk vervulde en stelde haar hoofdelijk aansprakelijk voor het miljoenentekort in de boedel.

Rabobank

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt nu dat Rabobank een separate rechtszaak is gestart tegen Nelleke V. De bank vorderde de accountant te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro. Volgens Rabobank had V. er niet alleen onder valse voorwendselen voor gezorgd dat de bank de financieringen aan Red Dragon verstrekte, maar ook dat Red Dragon haar verplichtingen jegens de Rabobank onder andere niet kon nakomen door debiteurenbetalingen van Red Dragon weg te sluizen naar haar privé-bankrekening.

V. ontkent

Bij de rechter ontkende Nelleke V. echter elke aansprakelijkheid. De accountant beweerde onder andere dat haar niet bekend was dat de facturen en bankafschriften vervalst waren en dat zij de valse documenten niet opzettelijk aan de Rabobank had verstrekt. Ze zou alleen maar op de verzendknop van de mail aan de bank hebben gedrukt, zonder naar de vervalste documenten in de bijlagen te hebben gekeken. Van wegsluizen van gelden naar haar eigen bankrekening waardoor Red Dragon haar verplichtingen jegens de Rabobank niet kon nakomen was volgens V. ook geen sprake. Zelf vond de accountant dat ze zowel in haar hoedanigheid van bestuurder als dat van natuurlijk persoon niet onrechtmatig had gehandeld.

Rechter: schuldig

De rechtbank denkt daar anders over. Het moet voor V. direct duidelijk zijn geweest dat de stukken in onderlinge samenhang bezien vals waren, concludeert de rechter. Mede ook omdat ze destijds als registeraccountant van Red Dragon inzicht had in de administratie van Red Dragon. Daarbij weegt ook mee dat V. in zijn algemeenheid als registeraccountant geacht moet worden over financiële en administratieve kennis en inzicht te beschikken. Dat brengt ook met zich dat, zelfs als aangenomen zou worden dat zij niet naar de bijlagen heeft gekeken, het met deze achtergrond voor haar rekening en risico komt dat zij vóór verzending van de e-mails van de inhoud van de bijlagen geen kennis heeft genomen.

De rechtbank komt op basis van deze omstandigheden tot de slotsom dat V. moet hebben geweten dat de facturen en de bankafschriften die ze aan de Rabobank stuurde vals waren. Daarmee staat volgens de rechtbank vast dat V. de Rabobank onder valse voorwendselen ertoe heeft weten te bewegen als onderdeel van de financieringsovereenkomst 3 miljoen euro in het bouwdeposito te storten. Daarmee heeft de accountant jegens de Rabobank onrechtmatig gehandeld. De rechtbank veroordeelt haar daarom tot betaling van de ruim 1,6 miljoen euro die Rabobank vorderde.