Hoge Raad fluit fiscus terug over toepassing BOR

De Belastingdienst heeft ten onrechte belasting opgelegd aan twee kinderen die een deel van het bedrijf van hun vader kregen, heeft de Hoge Raad geoordeeld. Volgens belastingadviseurs laat de uitspraak zien dat de fiscus de Bedrijfopvolgingsregeling (BOR) te streng toepast.

Het FD bericht over de uitspraak, die gaat over de fiscale vrijstelling voor kinderen die een familiebedrijf overnemen. In de praktijk wordt de BOR echter nogal beperkt uitgelegd door de Belastingdienst, vinden fiscalisten, en dat belemmert bedrijfsopvolging. Wil Vennix (De Beer Accountants & Belastingadviseurs), die zijn klant bijstond in de bewuste rechtszaak, spreekt van tegenwerking door de fiscus. ‘Belastinginspecteurs vinden de regeling vaak veel te ruim en te begunstigend voor ondernemers. Maar wat je daar ook van vindt, het is niet aan de uitvoerders om de wet in te perken.’

Gekocht bedrijf samengevoegd

Schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen zijn onder de BOR tot € 1,1 miljoen vrijgesteld van belasting. Boven dat bedrag geldt 83% vrijstelling. Daar zijn voorwaarden voor, zoals de eis dat de schenkende ondernemer vijf jaar eigenaar moet zijn geweest en dat de opvolgers het bedrijf minimaal vijf jaar voortzetten. Maar het komt nogal eens voor dat de Belastingdienst een beperkte uitleg geeft aan de BOR, klagen adviseurs. In de zaak waarin de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, ging het om een schenking uit 2014. Die bestond voor een deel uit vermogen waarmee de vader in 2013 een bedrijf had gekocht. Dat bedrijf werd samengevoegd met de bestaande onderneming. Het overgenomen deel telde niet mee voor de BOR, vond de fiscus, die een aanslag van € 37.444 oplegde. Grant Thornton-partner Geert de Jong vindt het gek dat geld in een onderneming voor uitbreiding of overnames wel kwalificeert voor de BOR, maar dat de teller voor de bezitseis opnieuw begint te lopen zodra met dat geld een ander bedrijf is gekocht. ‘Hiervoor heeft de Hoge Raad de staatssecretaris van Financiën een tik op de vingers gegeven.’

Hoge Raad geeft fiscus ook gelijk

In een ander recent arrest krijgt de Belastingdienst wel gelijk van de Hoge Raad. De fiscus ziet hierin juist de bevestiging dat de regels niet te streng worden toegepast. Bovendien kreeg de fiscus in de nu verloren zaak eerder gelijk van de rechtbank en adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad het beroep ongegrond te verklaren. Tot slot wijst de Belastingdienst in een reactie aan het FD op de voorstellen die ambtenaren van Financiën onlangs aandroegen voor een nieuw belastingstelsel. Daarin staat onder meer dat de BOR moet worden afgeslankt. Met de regeling is jaarlijks € 400 miljoen gemoeid.

Chris Dijkstra, belastingwetenschapper aan de Radboud Universiteit en directeur van het in familiebedrijven gespecialiseerde Watermill Tax & Legal, wil een middenweg bewandelen: ‘Ik heb voorgesteld de belastingkorting minder royaal te maken maar de faciliteit wel ruimer open te zetten.’ Hij vindt dat de fiscus het met de interpretatie van de BOR onnodig lastig maakt voor ondernemers.

