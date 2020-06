Kabinet en sociale partners zijn het eens over nieuw pensioenstelsel

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord afgerond, melden alle betrokken partijen vrijdag. Pensioenaanspraken worden losgelaten en het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden verdwijnt. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap. Veel nadere details ontbreken nog

De betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Weinig kortingen

Het kabinet heeft ‘gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie’ toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Mee- en tegenvallers

Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt, de rendementen op de beurs gaan de hoogte van de pensioenen sterk bepalen. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen. De kans op mee- en tegenvallers wordt daarmee groter. ‘Gaat het economisch goed dan gaan we sneller indexeren, gaat het slecht dan wordt er sneller gekort’, licht minister Koolmees toe. Wel worden er schokdempers ingebouwd om dat effect in te tomen.

Bron: Rijksoverheid/NOS