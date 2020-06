Fiscus: voorkom verrekening tegemoetkomingen Wtl, vraag direct uitstel van betaling aan

Binnenkort betaalt de Belastingdienst de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Voldoe je als werkgever aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar heb je dit nog niet aangevraagd? En wil je niet dat de Belastingdienst de tegemoetkoming Wtl verrekent met (naheffings)aanslagen die nog niet zijn betaald? Vraag dan uiterlijk donderdag 18 juni 2020 alsnog online bijzonder uitstel van betaling aan, waarschuwt de fiscus.

De Wtl bestaat uit loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (Jeugd-LIV). Wie als werkgever recht heeft op een tegemoetkoming Wtl krijgt de definitieve berekening van de Belastingdienst tussen 24 juni en 30 juni 2020. De uitbetaling vindt plaats in de 1e week van juli. Moet je als werkgever nog belastingaanslagen betalen, bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonheffingen of BTW? Dan verrekent de Belastingdienst die normaal gesproken met de tegemoetkoming. Maar dat doet de fiscus niet als voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling is gevraagd en gekregen.

Alsnog bijzonder uitstel van betaling aanvragen?

Geldt voor de werkgever het volgende?

De werkgever voldoet aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

De werkgever heeft nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.

De werkgever verwacht een tegemoetkoming Wtl te krijgen.

De werkgever wil niet dat de fiscus de tegemoetkoming verrekent met openstaande (naheffings)aanslagen.

Vraag dan zo snel mogelijk online bijzonder uitstel van betaling aan Dit kan tot en met donderdag 18 juni 2020.

Vraag bijzonder uitstel van betaling in dit geval online aan en niet schriftelijk. Als je nu schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvraagt kan de fiscus het verzoek niet meer op tijd verwerken.

Meer weten?

Op belastingdienst/nl/coronavirus lees je meer over de maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen om werkgevers te helpen.