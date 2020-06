Piek in vraag naar assistent-accountants, dalende vacaturetrend vlakt af

Het zijn drukke tijden voor accountants. Dat is ook te zien aan de sterk gestegen vraag naar assistent-accountants. Uit de maandelijkse data-analyse van vacaturesite Indeed blijkt dat het aantal vacatures voor assistent-accountants op de site de laatste tijd flink piekte. In de periode van 1 mei tot en met 7 juni viel een stijging van liefst 36,6% te noteren in het aandeel vacatures voor assistent-accountants ten opzichte van het totaal aantal vacatures. Dat heeft natuurlijk deels ook te maken met het afgenomen aantal vacatures in andere sectoren, maar het is in elk geval helder dat de vraag naar (assistent-)accountants niet te lijden heeft onder de coronacrisis.

Het aantal vacatures is de afgelopen periode verder gedaald als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. De eerste beroepsgroepen laten echter een afremming in de vacaturedaling zien als eerste tekenen van herstel. Op 3 april lag het aantal vacatures 23 procent onder de trend van vorig jaar, per 5 juni groeit de hoeveelheid vacatures 38 procent langzamer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Een aantal beroepsgroepen laat inmiddels minder grote vacaturedalingen zien dan dat afgelopen maand nog het geval was. De vacaturedalingen lijken volgens Indeed voor een aantal beroepsgroepen te stabiliseren en zelfs iets af te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor verpleegkunde, bouw, installatietechniek, productie, detailhandel, op- en overslag en hospitality en toerisme. Ondanks de heropening van restaurants en cafés per 1 juni voert de horecasector nog altijd de lijst aan met de sterkste vacaturedaling. Opvallend is dat hospitality en toerisme begin mei nog een daling van 68,3 procent liet zien, maar dit inmiddels is teruggelopen naar 60,1 procent.

Waar is wel werk?

Sinds mei tot nu zijn de meeste vacatures beschikbaar voor verkopers, timmermannen en schoonmakers. Ook verzorgende ig en verpleegkundige staan aanhoudend in de top vijf, met stijgende aandelen ten opzichte van het totale aanbod van vacatures. Als het gaat om vacatures die het meest in vraag zijn gestegen, valt de vacature voor kapper op, met een stijging van 43 procent sinds de versoepelingen voor die sector. Ook zijn bezorgers, weekendhulpen en vakantiekrachten in trek.

Bron: Indeed