FIOD doorzoekt panden in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.

Het onderzoek heeft onder andere betrekking op twee besloten vennootschappen, de bestuurders en directeuren. Via BV’s werd personeel uitgeleend aan hotels en horeca. Over de omzet van de BV’s en het uitbetaalde loon aan werknemers is vermoedelijke te weinig belasting afgedragen bij de fiscus, meldt de FIOD.

Bij de doorzoekingen woensdag is digitale en fysieke administratie en een auto in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD