Subsidies en de verplichte om- en bijscholing in de NOW 2.0-regeling

De tweede ronde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stelt aan werkgevers onder meer eisen op het gebied van bij- en omscholing van medewerkers. De website Arbo-online zette op een rij welke scholingssubsidies er zijn.

Wie gebruikmaakt van de tweede NOW-regeling moet werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen. In crisistijd is daarvoor minder geld voorhanden. Subsidies kunnen uitkomst bieden:

NL leert door

Er is met ingang van juli een ‘crisissubsidie’ voor alle werknemers: NL leert door. Er is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies, maar ook voor andere vormen van opleidingen.

SLIM-budget

Daarnaast is er voor het MKB het SLIM-budget (Stimulering Leren In Mkb). Dat bedraagt € 48 miljoen. Dat bedrag is met ingang van begin dit jaar beschikbaar voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren. De toestroom is groot: er moest dit jaar al worden geloot voor toewijzing.

Vouchers

Voor beroepsgroepen die met grote schaarste kampen, zijn er UWV-opleidingsvouchers ter waarde van € 2.500. Die kunnen ook worden benut als werkgevers mensen moeten ontslaan.

Werken en leren

Tot 2023 kan nog subsidie worden aangevraagd voor werknemers die werken en leren willen combineren. Mbo’ers krijgen bijvoorbeeld € 2.700 euro voor een zogeheten BBL-opleiding, maar ook voor opleidingen op hbo- en wo-niveau is er subsidie. Wel is een leer-werkovereenkomst nodig.

Geen subsidie?

Als de subsidiemogelijkheden voor bij- en omscholing uitgeput zijn, zijn er nog alternatieven: opleidingskosten kunnen werkgevers veelal aftrekken van de belasting: er is een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (WKR). Er gelden wel voorwaarden. Werknemers zelf kunnen voor een opleidingen op hbo-niveau of hoger een renteloos Levenlanglerenkrediet sluiten bij de overheid. Daarmee kan jaarlijks het maximale collegegeld worden geleend. De terugbetaaltermijn is 15 jaar. Scholingskosten tot € 15.000 mogen bovendien worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Meer informatie: Arbo-online.nl