BFT roept Wwft-instellingen op: actualiseer risicobeleid

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst Wwft-instellingen op de tweede National Risk Assessment Witwassen die onlangs is gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Daarin gaat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in op de grootste risico’s op het gebied van witwassen.

Wwft-risicobeleid actualiseren

Het BFT verzoekt Wwft-instellingen om op basis van de uitkomsten van de tweede NRA Witwassen hun Wwft-risicobeleid te actualiseren. Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft-instellingen verplicht om onder andere risico’s zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft-risicobeleid te betrekken.

Meer informatie

De NRA kan worden gebruikt om anti-witwasmaatregelen af te stemmen op de grootste risico’s. Meer informatie is te vinden in de NRA en de Europese risk assessment, de SNRA. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico’s op het gebied van witwassen samengevat.

De tweede NRA terrorismefinanciering is nog in voorbereiding en zal over enkele weken worden gepubliceerd, meldt het BFT.