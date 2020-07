Keijzer wil in najaar met voorstel vereenvoudiging oprichten BV komen

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft het onderzoeksrapport ‘Oprichten zonder omwegen’ over vereenvoudiging van het oprichten van BV’s aan de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers zien nog wel wat haken en ogen. Zo ontstaat er op het gebied van fraudebestrijding verlies als de notaris als gevolg van een mogelijke toekomstige wetswijziging niet meer dwingend een rol in de oprichting van een BV zou spelen. Ook zou dat een verlies van rechtszekerheid en rechtsbescherming betekenen, constateren de opstellers van het rapport.

Vereenvoudiging

Aanleiding voor het onderzoek van Vino Timmerman en Christiaan Stokkermans vormt de aankondiging in het MKB-actieplan te onderzoeken of en hoe de oprichting van een BV eenvoudiger kan. Voor het oprichten van een BV is op dit moment het passeren van een notariële akte vereist, net als opgave bij de Kamer van Koophandel daarna door de oprichters/bestuurders met het oog op inschrijving van de BV en de bestuurders en commissarissen in het Handelsregister.

Het onderzoeksrapport schetst een aantal scenario’s voor vereenvoudiging die Keijzer wil vertalen in aantal beleidsopties, meldt de bewindsvrouw. Binnenkort wil de staatssecretaris belanghebbenden over deze opties raadplegen, onder andere door middel van een online consultatie. Keijzer hoopt de Kamer dit najaar te kunnen informeren over een beleidsstandpunt.

Notaris en KvK

Als men de oprichting van een BV wil vereenvoudigen, moet men zowel de rol bezien die de notaris hierin speelt als die van de KvK als beheerder van het handelsregister, constateren de onderzoekers. De notaris en de KvK ondervinden sinds een aantal jaren in hun rollen bij de oprichting van een BV toenemende invloed van de voortschrijdende digitalisering en de door de overheid geïntensiveerde fraudebestrijding. Beide verschijnselen zijn voor het verloop van de oprichtingsprocedure game changers.

De notaris: verlies aan fraudebestrijding

Als gevolg van zijn wettelijke taken op het gebied van de fraudebestrijding heeft de notaris bij de oprichting van een BV een bredere taak dan het simpel helpen te bewerkstelligen dat een rechtsgeldige BV tot stand komt, constateren de onderzoekers. Indien de notaris als gevolg van een mogelijke toekomstige wetswijziging niet meer dwingend een rol in de oprichting van een BV zou spelen, ontstaat op het gebied van fraudebestrijding verlies. Het onttrekt zich aan de waarneming van de onderzoekers hoe groot dit verlies aan fraudebestrijding uiteindelijk is voor de activiteiten op het gebied van fraude die de Belastingdienst, de politie en het OM verrichten. Wel lijkt het aannemelijk dat juist oprichters met frauduleuze bedoelingen de notaris zullen mijden, als deze geen verplichte rol in de oprichting van een BV speelt.

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris uit de oprichtingsprocedure kan ook een verlies van rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorlichting voor degene die een BV wenst op te richten tot gevolg hebben. Het is moeilijk in te schatten hoe omvangrijk per saldo het verlies van onder andere rechtsbescherming is, wanneer bijvoorbeeld de KvK diverse soorten modelstatuten online ter beschikking zou stellen en de online voorlichting over het werken met vennootschappen uitbreidt. Opgemerkt moet worden dat te verwachten is dat, als de notaris uit de oprichting van een BV wegvalt, andere juridische adviseurs (met minder ervaring en geen wettelijk geregeld beroep) zich zullen aanbieden om de oprichting van BV’s te begeleiden.

Oprichten zonder omwegen (pdf)