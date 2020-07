Banken: financierbaarheid agrarische ondernemers onder druk

De toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders staat onder druk door de steeds hogere wet- en regelgevingseisen, de sterk wisselende inkomens- en liquiditeitsposities en de (on)mogelijkheden om te kunnen investeren in innovatie en duurzaamheid. Dit constateert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een notitie die de banken op verzoek van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer hebben opgesteld.

Kostenstijging niet in verhouding met opbrengsten

Doordat de kosten stijgen maar de opbrengsten niet in gelijke verhouding meestijgen staat het inkomen uit het bedrijf voor veel agrarisch ondernemers al jaren onder druk. De stelselmatige veranderingen in regelgeving en maatschappelijke behoeften maken een strategische koers met bijbehorende meerjarige investeringen nagenoeg onmogelijk, meldt de NVB.

Duurzame investeringen

Ook komen extra kosten van duurzame investeringen volgens de banken in de praktijk niet altijd tot uiting in een eerlijke vergoeding in een voedselketen waar, met uitzondering van kleine biologische landbouwconcepten, de prijs nog een dominante factor is.

Nieuwe regelgeving zet financierbaarheid verder onder druk

De intrede van Bazel IV-richtlijnen in 2023 versterkt de druk op financierbaarheid bij banken. Kern van deze nieuwe regelgeving rondom kapitaaleisen is dat banken aangestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarden als bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties.

Duurzame verdienmodellen cruciaal

Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector zijn toekomstige duurzame verdienmodellen cruciaal, aldus de NVB. De banken roepen de overheid op: