De zomer van…..Mirjam van Gelder. ‘Wat is LEGO een goed businessmodel zeg!’

Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Mirjam van Gelder, van accountantskantoor Van de Kamp & Van Gelder in Soest.

Welke prestatie uit de eerste helft van 2020 is je bijgebleven?

‘De kracht van digitaal werken in combinatie met een enthousiast en flexibel team heeft zich echt bewezen in deze lastige corona periode. In maart hebben we onze nieuwe collega Dominique aangenomen. Geheel online. De sollicitatie ging via Microsoft Teams en het contract via PKI signing. Het hele team heeft haar van afstand ingewerkt met behulp van de door ons ontwikkelde workflows in Process Street. Zoals medewerker onboarding en overige werkprocessen. Het inspireert me om er steeds meer een systeem van te maken. En de ultieme combinatie te zoeken tussen automatiseren en persoonlijke aandacht. Elke dag een stapje beter!’

Heb je door corona iets nieuws over jezelf geleerd?

‘Dat ik een nerd ben, wist ik al. Maar tijdens deze corona periode heb ik de ultieme nerd hobby gevonden. LEGO! Ik heb een aantal van die gebouwensets gekocht. Briljant. Alles klopt en is volledig uitgedacht. Wat een systeem. En wat is dat LEGO een goed business model zeg! Daar kan ik echt van genieten. Een prima manier om even lekker te ontspannen tussen het werken door.’

Wat/wie mis je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag?

‘Mijn collega’s en de sociale praatjes tijdens de pauze of bij het koffiezetapparaat. De teamsessies via Microsoft Teams zijn dan toch een slap aftreksel. Wij hebben gelukkig een topteam. Dat elke dag weer voor elkaar en voor onze klanten klaarstaat. Het is heel mooi om te zien dat de meeste MKB-ondernemers echt kunnen omdenken. En wij als adviseurs ook in deze bijzondere tijden met ze mee mogen denken.’

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

‘Jazeker! Voor kantoor wel. En mijn mail zet ik trouwens ook uit. Ik kan heel hard werken. Maar als ik op vakantie ben, dan ben ik echt weg. Alleen Evert (Van de Kamp) stuurt mij een WhatsApp als er echt iets in de fik staat. Dat hebben we onderling zo afgesproken. We nemen over en weer het werk van elkaar over tijdens de vakantie. Heel fijn als je zo op je collega’s kunt bouwen!’

Wie hoop je op vakantie absoluut niet tegen te komen?

‘Evert dus!’

Welk boek ga je deze zomer lezen?

‘Ik heb nog een hele GTD “boeken te lezen” lijst. Zoals ‘The disciplined pursuit of less’ van Greg McKeown en ‘Atomic Habits’ van James Clear. Maar als ik echt wil ontspannen is een historische roman of de laatste Michael Connelly ook prima.’

Wat is je favoriete vakantievervoermiddel?

‘Mijn Idworx fiets. Echt een tank die rolt als een racefiets. Sinds ik een fietsongeluk heb gehad op mijn racefiets zit ik wat wiebelig/onzeker op de fiets. Maar mijn Idworx rijdt overal overheen. Echt een machtig mooi ding!’