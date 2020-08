De zomer van Elly Stroo Cloeck

Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Elly Stroo Cloeck, project- en interimmanager GRC & Audit bij ESCIA, schrijver van managementboeksamenvattingen en -recensies bij 1001Managementboeken.

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie? (anders dan gepland/wat was je eigenlijk van plan)

Je zou kunnen zeggen dat het voor mij, en mijn eenvrouwsbedrijf ESCIA, een beta-test zomer is. Ik wil op termijn werken als digital nomad: de hele wereld bezoeken en overal werken op locatie, vanuit een Airbnb of co-working-space. Alles puur digitaal natuurlijk. Deze zomer wilde ik dit twee maanden in Spanje doen, voor mijn managementboeken-business. Alles digitaal heb ik nu wel behoorlijk doorgetest, maar de buitenlandse locatie nog niet, dat was toch wat tricky met gele en oranje reisadviezen. Wel digitaal, niet nomad dus, haha.

Wat is de meest memorabele prestatie van de eerste helft van 2020 in jouw omgeving? (mag zowel werk als privé zijn)

Ik heb erg veel bewondering voor de bedrijven die heel snel omgeschakeld zijn naar andere dienstverlening of een ander verdienmodel, of gewoon heel creatief aan de slag zijn gegaan. De bedrijven die niet zitten te wachten tot ‘het weer voorbij is’. Bijvoorbeeld de horecagelegenheden die snel op afhaalmaaltijden overstapten, het ‘vissekom’-restaurant waar je eet met je hoofd in een glazen kom, het restaurant met de mini-kasjes waar precies 1 tafel in past, de drive-in en vaar-in bioscopen, de schouwburg met de bankstellen, enzovoorts. Je ziet nu wat de flexibele ondernemers zijn, die (straks) ook van klimaatneutraal een succes zullen weten te maken.

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

Ik ga aan een nieuwe Samenvatting beginnen, waarschijnlijk voor het boek ‘De waarde van alles’ van Mariana Mazzucato uit 2018. Het verwondert me namelijk dat we alles zo snel mogelijk weer willen hebben zoals het was, met de focus op economische groei. Dit is juist een goed moment om na te denken over hoe we kunnen leven zónder die groei. En om eens heel goed te begrijpen wat we wel en niet tot die (bbp-)groei rekenen. Handel in derivaten wel, mantelzorg niet. Wiet-productie wel, je eigen rotzooi opruimen niet (het een ander laten doen tegen betaling weer wel). Wat is nu belangrijker voor ons welzijn? Ik denk dat dit boek heel wat mensen nieuwe inzichten geeft. Dat we kunnen kiezen voor waarde in plaats van voor geld.

Heb je door corona iets over jezelf geleerd? (flexibiliteit/nieuwe hobby’s etc).

Drie dingen! Wat ik heb gemerkt aan puur digitaal werken is dat het heel anders is om het vrijwillig te doen dan gedwongen zoals nu. Ik heb deze zomer bewust gekozen voor werk zonder collega’s, maar dat neemt niet weg dat alleen maar digitaal, van huis uit werken niet optimaal is, ik wil af en toe toch mensen om me heen.

Desondanks realiseer ik me nu dat ik best een afstandelijk tiepje ben. Ik hoef niet zo nodig ‘buiten mijn bubbel’ te knuffelen, ik mis dat ook niet. Ook vind ik de ruimte, door de verplichte afstand op straat en op het terras, eigenlijk wel lekker. Wat mij betreft verhogen de restaurants hun prijzen met 20% als ze 20% minder tafels in hun zaak kwijt kunnen. Ik heb daar best geld voor over.

Als derde heb ik gemerkt dat ik veel minder geld uitgeef, met name aan kleding. Blijkbaar kocht ik toch vaak wat nieuws voor ‘de ander’. Als je veel thuis werkt loop je vaker in hetzelfde, comfortabele setje. Is dat niet heel gek? Je zo veel aantrekken van wat een ander van jouw uiterlijk en modegevoel vindt?

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancybranche? (kan positief of negatief zijn, maar kan ook iets zijn dat je hoopt dat deze crisis oplevert).

Ik heb het laatste jaar niet in de accountancy gewerkt, dus reageer ik nu op basis van wat ik lees op socmed en in het nieuws. En dat gaat voornamelijk over NOW en over (eindelijk!) remote werken en cursussen volgen. Maar meer hoor ik niet. Niets over innovatie in de dienstverlening van accountants! Terwijl evident is dat flexibiliteit bij bedrijven, het snel aanpassen van het businessmodel, het kunnen omgaan met verandering, nu key is voor voortbestaan en winstgevendheid van onze klanten. Daar moet je als accountancysector toch wat mee? Ik ga er maar van uit dat die innovatie er wel is, maar ik niet de nieuwsberichten hierover onder ogen krijg…..

Wat/wie mis/miste je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag? (mag collega zijn of iets anders).

Ik zat afgelopen jaar in de jury van Managementboek van het Jaar 2020. Dat betekent 9 maanden lang heel veel managementboeken (>100!) lezen, met als bekroning het Gala waarop de winnaar wordt bekendgemaakt. Dat is altijd een geweldig leuke avond, en natuurlijk dubbel leuk als je in de jury zit. Je raadt het al: het werd een Zoom-partijtje. Zelfs voor een ‘remote-fan’ als ik was dit een enorme afknapper. Ik had zo graag live de verrassing van Jo Caudron gezien, hij was een echte outsider en verwachtte het zeker niet! Zijn boek, De wereld is rond, past trouwens heel goed bij het thema van de eerdere vragen: hoe kan de maatschappij èn de individuele onderneming zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden?

Wie hoop je op vakantie absoluut niet tegen te komen? (mag ook een BN-er zijn)

Twee mensen wil ik absoluut niet zien: Max Verstappen en Marlies de Vries. Max moet keihard trainen om die Mercedessen te blijven bedreigen. Het minste foutje van hun kant kan hij dan direct afstraffen. Geen plezierreisjes dus voor Max.

Marlies moet óók keihard aan de bak. Als programmamanager van de Veranderagenda bij de NBA heb ik vorig jaar, mèt alle projectmedewerkers, hard gewerkt, en Marlies moet als kwartiermaker met de resultaten aan de slag. Het zou zo fijn zijn als de jarenlange discussiepunten en ‘wicked problems’ nu uit de wereld geholpen worden door een onafhankelijke instantie. Dan kunnen we als accountants onze defensieve houding inwisselen voor positief, innovatief en misschien zelfs risicozoekend gedrag. Want daarmee kunnen we waarde toevoegen.

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

Zeker niet, dat doet geen enkele ZZP-er!

Welk boek ga je deze zomer lezen?

Ik heb deze zomer heel wat managementboeken gelezen, met name klassiekers. Riding the waves of culture van Fons Trompenaars bijvoorbeeld. Echt een boek wat ik beter bij aanvang van mijn internationale carrière had kunnen lezen, dan nu, na afloop, haha. Maar een aantal zaken waar ik me 20 jaar geleden over verbaasde vallen nu op hun plek, en dat is heel bevredigend. Ik begrijp eindelijk de reactie van de Belgen op mijn auditrapport…..en die van de Japanners op de eindbespreking.

Ik ben een groot fan van Harari en las onlangs zijn Homo Deus. Prachtig boek, zowel qua inhoud als schrijfstijl. De vragen die hij zich (en ons) stelt over de toekomst, en de keuzes die we nu nog kunnen maken, zijn bepaald verontrustend. De Coronacrisis versnelt die toekomst alleen maar, dus…..

Het boek wat ik zeker nog ga lezen is De avond is ongemak, winnaar van de International Booker Prize 2020, als allereerst Nederlands boek!

Wat is je favoriete vakantievervoermiddel?

Op vakantie wordt de benenwagen wat intensiever gebruikt, maar favoriet is mijn cabrio. Lekker toeren in de zomer, de wind in je haren en de zon op je gezicht. Maar ook een prima ‘verhuiswagen’ door dat open dak. Die fijne eethoek voor buiten ging er makkelijk in. Heerlijk verder vakantie vieren op Balconia!