De zomer van ….. Arjan Brouwer (PwC) ‘onze langere termijn ambities niet uit het oog verliezen’

Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Arjan Brouwer, partner bij PwC en professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie?

De periode vanaf maart was heel intensief voor de accountantspraktijk en de vaktechnische afdeling in het bijzonder. Er is gelijk hard gewerkt aan bijvoorbeeld extra guidance en webcasts om mensen goed te informeren over de consequenties van covid-19 op de jaarrekening en de controle. Ook zijn nieuwe consultatieprocedures ingericht ten aanzien van continuïteitsvraagstukken in het licht van covid-19. Mensen hebben nu echt wel even vakantie nodig om tot rust te komen na die hectische periode en doen dat gelukkig ook.

Voor mij en mijn gezin was de vakantie anders dan gepland. We hadden een camping in Noord-Italië geboekt, maar die hebben we in juni toch maar gecanceld. Nu hebben in Nederland dagtripjes gedaan. Je hebt iets minder vakantiegevoel dan wanneer je echt in een andere omgeving bent, maar Nederland is een mooi land en we hebben veel leuke dingen gedaan.

Wat is de meest memorabele prestatie van de eerste helft van 2020 in jouw omgeving?

Ik vind de manier hoe we ons snel hebben aangepast op de nieuwe situatie een compliment waard naar heel veel mensen. Het thuiswerken en het omgaan met allerhande vraagstukken bij de controles bij PwC. Maar ook het neerzetten van colleges, examens, referaatgroepen en webinars op afstand op de VU. Ik vond het bij PwC ook heel mooi om te zien hoe we direct verschillende disciplines bij elkaar hebben gebracht en hoe er hulp is gekomen vanuit alle hoeken van de organisatie om te zorgen dat we een goed antwoord konden geven op de nieuwe vraagstukken en we de druk die ontstond konden opvangen.

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

Deze periode is het belangrijk om vanuit de actiemodus die tussen maart en juni vooral was gericht op de afronding van 2019 controles weer vooruit te gaan kijken. Allereerst naar de 2020 controles en de vraagstukken die covid-19 voor de 2020 jaarrekening met zich meebrengt. Maar ook bijvoorbeeld de controle- en beoordelingsopdrachten die we in het kader van de NOW-regeling zullen moeten gaan uitvoeren. En natuurlijk moeten we ook onze langere termijn ambities niet uit het oog verliezen en voortgang blijven maken met bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en innovatie. We kunnen het ons niet veroorloven om dat vanwege covid-19 een tijdje in de koelkast te zetten.

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancybranche?

Je ziet dat covid-19 een aantal ontwikkelingen heeft versneld, zoals de noodzaak om in de verslaggeving meer informatie te geven over risico’s en onzekerheden en het samenwerken op afstand. Ik verwacht dat daar zeker een deel van zal blijven na covid-19 omdat men de voordelen ervan inziet. Tegelijkertijd denk ik dat we voor een groot deel ook weer oude manieren van werken zullen oppakken zodra we covid-19 de baas zijn. Kijk maar hoe snel we in de samenleving de noodzaak van bepaalde maatregelen deze zomer zijn vergeten en terug zijn gegaan naar oude gewoontes. Laten we hopen dat het er in ieder geval voor zorgt dat we versneld een extra stukje de goede kant opschuiven voor wat betreft de positieve gevolgen van covid-19.

Wat/wie mis/miste je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag?

Met allerlei hulpmiddelen kun je veel zaken op afstand doen, maar af en toe op kantoor je collega’s tegenkomen en spreken is waardevol. Juist die korte gesprekjes die je niet gepland hebt of die collega die je niet vaak spreekt. De zaken die je nu op afstand regelt zijn de formele momenten en de momenten met het team of de teams waar je regulier mee samenwerkt maar die informele momenten met mensen waar je normaal minder mee werkt die mis je nu.

En deze week komt de temperatuur iedere dag boven de 30 graden, dus dan moet ik zeggen dat ik de airco op kantoor ook wel een klein beetje mis.

Wie hoop je op vakantie absoluut niet tegen te komen?

Ik kan niemand bedenken. Of je nu wel of niet dezelfde denkbeelden met iemand deelt, in beide gevallen zou je daar toch een aardig gesprek over moeten kunnen hebben.

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

Nee, ik ben veel meer ontspannen als ik zaken een beetje kan bijhouden tijdens de vakantie dan wanneer ik weet dat na mijn vakantie een gigantische hoeveelheid mails en voicemails ligt te wachten.

Welk boek ga je deze zomer lezen?

Ik neem vaak een aantal boeken mee, maar mag blij zijn als ik er uiteindelijk één uit krijg want de meeste tijd ben ik met het gezin bezig. Als ik lees zijn het vooral biografieën over sporters of muzikanten. Mijn aanrader naar aanleiding van deze thuisvakantie is echter geen boek, maar een documentaire die ik heb gekeken: The Last Dance over Michael Jordan en The Chicago Bulls.

Wat is je favoriete vakantievervoermiddel?

Dat is de auto. Een lekker muziekje en dan begint voor mij de vakantie al als we wegrijden.

Prof. dr. Arjan Brouwer RA is partner bij PwC en professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam