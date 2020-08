De zomer van ….. Louis van Garderen RA (Joinson&Spice). ‘Gedwongen geoefend en dat is misschien wel een mooie kans om het roer verantwoord wat om te gooien.’

Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Louis van Garderen RA van JOINSON&SPICE, accountantskantoor met een voorliefde voor tech.

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie?

Deze zomer staat voor JOINSON&SPICE in het teken van bewijsvoering.

Met enkele pittige jaren achter de rug waaronder de nasleep van een faillissement, het inzetten van een verbeterplan in reactie op een onfortuinlijk uitgepakte kwaliteitstoetsing en de nodige financiële uitdagingen – allemaal pittige onderwerpen die gelukkig zijn verbleekt bij prachtige ontwikkelingen in het team en in de klantenkring in Tech. Bovendien erg mooie innovaties in onze tooling, waaronder enkele mooie stappen in de automatisering van delen van onze auditprocessen. Er is keihard gewerkt op alle terreinen en de resultaten liegen er niet om! Iets zinderends is dit voor mij wel. En dat merk je aan alles en iedereen. Uitdagingen hebben we genoeg, maar deze zomer zie ik de omslag ontstaan.

Tegen die achtergrond vind ik deze zomer de grote vraag: hoe zullen we doorgroeien? Het was voor mij wel zoeken naar wat groei voor mij, voor ons, betekende… . Daar ben ik inmiddels wel uit: dat mag wat mij betreft kwalitatieve groei zijn. We kunnen grotere en complexere klanten aan, en we breiden onze expertise langzaam maar zeer zeker uit. Groei is geen getalsmatig doel voor ons. Op een grote organisatie zit ik eigenlijk helemaal niet te wachten. En de mensen bij ons ook niet!

Het doet me goed dat door de soms stormachtige ontwikkelingen heen de puzzelstukjes soms perfect in elkaar aan het vallen zijn als kadootje voor het blijven werken aan dezelfde visie en overtuiging. Dat is voor mij wel de kroon op wat we hebben bereikt. De bewijzen dat onze visie misschien niet de makkelijkste is, maar wel heel succesvol, beginnen zich op te stapelen. En dat geeft mij uiteraard enorme voldoening.

Wat is de meest memorabele prestatie van de eerste helft van 2020 in jouw omgeving?

Door de ontwikkeling van ons kantoor hebben we de start gemaakt met de installatie van een Management Team. Dit is voor mij als oprichter van de club echt een mentale switch geweest.De verantwoordelijkheid van mijzelf naar de organisatie overhevelen is voor iemand met mijn karakter best een uitdaging. Maar de eerste stappen zijn gelukt en ik bijt zo af en toe het puntje van mijn tong af. En wat geeft het veel voldoening om te zien dat het MT met allemaal jong en relatief onervaren talent het over pakt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is!

Er waren natuurlijk meer ontwikkelingen. We kregen aansluiting van nog meer nieuwe klanten, we hebben een nieuwe ervaren Tech-accountant weten aan te trekken en er waren meer hoogtepunten. Maar voor mij is het zien van de ontwikkeling in de teams wel de slagroom op de taart.

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

Het Team dat achterbleef heeft keihard gewerkt. Trots op ze! Na een erg succesvol eerste halfjaar bleef de drukte aan. We hebben in de Tech echt uitdagende en interessante klanten. Bovendien krijgt het team bij ons veel direct klantencontact en dus verantwoordelijkheid. Succes is mooi, maar dat had afgelopen maanden ook een keerzijde: we moeten al die klantvragen kunnen blijven bemensen. Werving is niet het beste succes van het eerste half jaar. Dat komt misschien ook wel omdat – als gevolg van corona – de arbeidsmarkt wat op slot heeft gezeten. Ik weet het niet. Het is ons in ieder geval onvoldoende gelukt in afgelopen tijd om ons profiel goed voor het voetlicht van de arbeidsmarkt te brengen. Dus dat taaie onderwerp is voor ons nu extra actueel. Samen met een collega ga ik heel intensief aan de slag om het gezicht naar de markt toe te versterken. Dus hebben we alles in ons netwerk uit de kast gehaald om ons te helpen. Ik kijk er naar uit!

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancy branche?

Corona maakt wel pijnlijk duidelijke welke kantoren klaar waren voor het nieuwe werken, en wie er nog niet helemaal klaar voor was. Gelukkig zaten wij aan de goede kant van de streep. Het thuiswerken was eigenlijk al gewoon en dus konden we doorgaan alsof er niets aan de hand was. Bij ons geen druk om weer naar kantoor te komen. Alles loopt eigenlijk wel door. Daar komt dan nog bij dat onze Tech-klanten het ook geen enkele issue lijken te vinden om vanuit huis door te werken. Wat dat betreft hebben we uit oogpunt van de pandemie niet het slechtste segment tot focus.

Wat wel een heel leuke bijkomstigheid is, ligt op een heel ander vlak. We krijgen een kijkje meekijken bij elkaar thuis. Plotseling gaan we collega’s en relaties in hun eigen omgeving zien. Kids op de achtergrond, huisdieren die in beeld lopen, interesses, boekenplanken vol, kledinggewoonten: plotseling ontstaat er een verruimd en – vooral – ontspannener beeld van al deze mensen in hun eigen habitat. Beetje meer gewoon doen, en laten zien dat er meer is dan werken alleen. Hoe leuk is dat?!? Echt top!

Wat/wie mis/miste je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag?

Mooie vraag!

Het contact met de collega’s is wel iets dat ik soms flink mis. Ik bedoel dat niet zozeer werkgerelateerd, dat regelt zich nog wel met Teams. Maar meer de gezelligheid van de club mensen. De band met de collega’s – die uiteraard verschillend is van persoon tot persoon – is opgeteld voor mij echt wel een belangrijke stimulans om de fiets naar kantoor te pakken. Misschien wat minder zakelijk, maar zo zit ik in elkaar. De dagen dat we met zijn allen op kantoor zijn en plannen maken, of een gezellig (corona-verantwoord) kantooruitje kijk ik wel steeds naar uit.

Iets heel anders dat ik mis? Ik heb besloten tot de aanschaf van een snelle elektrische fiets (voor de kenners een Stromer ST2) voor het stevigere forensenverkeer. Pendelen tussen het groene Gooi en het industriële Kraanspoor in Amsterdam Noord gaat over een fijne fietsverbinding door het bos, tussen de weilanden van Weesp en langs het kanaal. Fietsen is voor mij, weer of geen wind, telkens weer een feestje van een kleine veertig kilometer. Het liefst snuif ik twee, drie dagen per week de frisse lucht in. Gezond en duurzaam, en bovendien train ik mezelf in doorzetten. Die ritjes mis ik wel op de thuiswerkdagen.

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

Wat ‘uit’ heeft gestaan is het contact met de mailbox. Goede afspraken met een achterblijvende collega die de mailbox voor me heeft gescreend op directe acties gaf de afstand die mij goed gedaan heeft. Mijn telefoon hoeft voor mij echt niet uit. Ik word wel sporadisch gebeld, maar dat is niet echt een probleem want doorgaans is de relatie met de klanten wel zo, dat ik even niet thuis hoef te geven tijdens de vakanties. Ik vind bovendien in de vakantie veel voldoening met het volgen van het nieuws en ik lees graag en breed. Dat kan bij uitstek tijdens de vakantie, alternerend op de e reader en de telefoon. Dus een data-abonnementje is voor mij stiekem wel heel belangrijk 😉. In ieder geval is ‘telefoon uit’ voor mij absoluut geen doel.

Mooi is ook wel dat het team ondertussen hard heeft doorgewerkt voor zover niet met vakantie en dat zij er alles aan hebben gedaan om het onderling op te lossen en de vakantievierders niet te storen. Iets waar ik echt trots op ben. Niet zo eenvoudig soms om die wat zachtere factoren gedaan te krijgen, maar dat punt hebben we toch echt wel binnen!

Welk boek ga je deze zomer lezen?

Emotionele intelligentie, van Goleman heb ik inmiddels uit. Al een tijdje ligt vervolgens het Handboek betekenisvol ondernemen van Tromp, Wobbe en Kleijer voor me klaar. Ik ben heel nieuwsgierig geworden naar dit o zo actuele thema. Nee, niet uit interesse! (dat ook) Ik ben er van overtuigd dat we voor nieuwe keuzes staan waarbij met oude begrippen als rendement, gewin en uitputting wordt afgerekend en waar – hoop ik – handvatten te vinden zijn om onze organisaties opnieuw te durven ontwikkelen. Ook onze accountantskantoren! Wat dat betreft heeft corona mij wel aan het denken gezet. We hebben gedwongen geoefend en dat is misschien wel een mooie kans om het roer verantwoord wat om te gooien.