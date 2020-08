Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Jorn Lok, accountancystudent en actief in de lokale politiek in de gemeente Zutphen.

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie?

Ik ben deze zomer begonnen met het schrijven van mijn scriptie bij een woonzorgorganisatie. Doordat dit een organisatie is met een grote risicogroep zijn er veel maatregelen genomen met betrekking tot bijvoorbeeld bezoeken. Privé was ik van plan om een week naar Roemenië te gaan, maar dat gaat door Corona helaas niet door. Al met al is het dus vooral een hele andere zomer dan anders, door alle maatregelen om het virus in te dammen.

Wat is de meest memorabele prestatie van de eerste helft van 2020 in jouw omgeving?

Aan het begin van dit jaar heb ik de Overall Toets van de opleiding Accountancy gehaald. Dit tentamen, wat eigenlijk gezien wordt als een groot eindexamen voor de HBO-opleiding Accountancy, was een erg grote obstakel waarvoor ik al eerder pogingen had gedaan om het te halen. In januari lukte dat eindelijk.

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

Na de vakantie ga ik vooral verder met het afronden van mijn afstudeerscriptie. In de zomer doe ik veel voorbereidend werk en de eerste onderdelen van het rapport. Na de zomer ga ik definitief aan de uitvoering werken. Dat is ook nodig, want ik wil graag mijn studie in een keer afronden.

Heb je door corona iets over jezelf geleerd?

Door Corona en de lockdown heb ik vooral gemerkt dat ik niet iemand ben voor hele dagen opgesloten zitten. Alleen maar naar buiten mogen voor boodschappen past niet bij me. Graag ga ik nog wel eens een fietstochtje maken of nu, tijdens mijn stage in de lunchpauze, een blokje om.

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancybranche?

Ik denk dat Corona gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid om op locatie te controleren. Mocht komende winter het bedrijfsleven weer in lockdown gaan waarbij mensen moeten thuiswerken en op locatie werken beperkter wordt, dan denk ik dat er gevolgen kunnen zijn voor het goed kunnen uitvoeren van controles in het kader van de jaarrekening. Ik denk ook dat de financiële gevolgen van Corona op het bedrijfsleven er voor zorgen dat accountants ook op andere zaken moeten gaan letten bij controles, zoals financiële tegenvallers, het aanvragen van staatssteun en de mutaties in het personeelsbestand.

Wat/wie mis/miste je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag?

Ik werkte nog niet op kantoor tijdens de lockdown, dat is pas begonnen eind juni. Voor mijn werk in de lokale politiek miste ik vooral het fysiek vergaderen met mensen. Vergaderen online heeft toch wat minder sfeer en minder gezelligheid.

Wie hoop je op vakantie absoluut niet tegen te komen?

Op vakantie hoop je eigenlijk niemand van je werk tegen te komen. Vakantie is immers om juist even er helemaal uit te zijn, ook weg van werk. Dan kom ik juist het beste tot mijn rust.

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

Ik gebruik nog altijd Whatsapp en veel social media, dus de telefoon is ook op vakantie gewoon aan.

Welk boek ga je deze zomer lezen?

Ik hoop deze zomer het boek ‘Man op z’n best’ uit te kunnen lezen.

Wat is je favoriete vakantievervoermiddel?

Ik heb niet zozeer een favoriet vervoersmiddel. Als ik naar het buitenland ga is dat meestal met het vliegtuig, maar met de auto rondrijden op locatie of ergens naar een plek in Nederland of net erbuiten is ook prima te doen.

Jorn Lok is student accountancy aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, daarnaast is hij lid van de Rekenkamer van de gemeente Zutphen en commissielid namens de VVD in gemeenteraad van Zutphen.