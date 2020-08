De zomer van…..Pieter de Kok. ‘Wel een crisismanager, geen schoolmeester’

Accountancy Vanmorgen stelt lezers tien nieuwsgierige zomerse vragen, waar ze er zeven van mogen beantwoorden. In deze aflevering Pieter de Kok, managing partner bij Coney in Rotterdam (die ze alle tien beantwoordt!).

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie?

‘Dit is een zomer waarin alles piept en kraakt. Het plan was om deze cyclus verder te bouwen op het audit fundament van voorgaande jaren. Om tijd over te houden voor verdere verdieping in nieuwe technologie. De roadmap Machine Learning een stap verder te brengen. Bijna 80% van de omzet is gekoppeld aan de controle van de jaarrekening, een groot deel van de activiteiten is data-driven. Covid19 betekende dat in maart-mei we veel achterstand opliepen in het “logistiek” afronden van audits. Auditing is voor een groot deel ‘het verhaal achter de data’ duiden, bespreken en valideren. Via Teams, Zoom en zelfs Loom hebben we dit grotendeels gedaan, maar niets is zo effectief en efficiënt om met mensen face-face te werken. De geplande tijd is niet vrijgekomen, er is veel tijd verdampt. Dat is balen, maar het is wat het is.’

Welke prestatie uit de eerste helft van 2020 is je bijgebleven?

‘De enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen van mijn twee kinderen, Daniel en Ana Rebeca. Daniel is een VWO brugklasser en moest bijna de helft van zijn eerste schooljaar plotsklaps volledig online volgen. De lat ligt op zijn school hoog, maar de setting was drastisch gewijzigd. Met heel veel extra energie is hij overgegaan, dat is het resultaat van zijn prestatie. Ana Rebeca is negen, heeft wekenlang haar vriendinnen en juffen gemist, maar heeft online hard haar best gedaan op school. Ik ben het meest trots op hun prestaties.’

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

‘Na mijn vakantie ga ik verder waar ik begin dit jaar aan was begonnen. Minder werken ‘in’ mijn winkel, maar verder werken ‘aan’ mijn winkel. De afgelopen tijd heb ik bijna zeven maanden non-stop het team ondersteund in mijn rol als aanvoerder van de audit en business analytics praktijk. Werken aan mijn winkel betekent focus op balans in teamstructuur, dienstverlening en acquisitie / groei verder vormgeven. Ik heb samen met een kleine groep mensen om mij heen een duidelijke doelstelling geformuleerd: data driven auditing moet de norm worden en Coney Assurance moet daarin vooroplopen. Ik wil groeien om nog betere mensen (Machine Learning en AI specialisten) een plek te geven, om de aanpak verder te optimaliseren, om de Story of the Audits die we via Tableau met onze cliënten delen robuuster te maken.’

Heb je door corona iets nieuws over jezelf geleerd?

‘Ja, dat ik meer een “mensenmens” ben dan ik dacht, ik miste op enig moment toch echt het fysieke contact met team en cliënten. En dat als ik “zin maak” ik ook echt een soort van crisismanager rol kan spelen. Ik ben normaal niet zo’n micromanager, maar in de afgelopen maanden was dat echt nodig. Ik heb ook ontdekt dat ik geen goede schoolmeester ben, Ana Rebeca was regelmatig erg boos op mij en vond mij “veeeeel te streng”.’

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancybranche?

‘Ik denk dat de overall impact zeer beperkt is. Er is wel een les die ik heb geleerd en ook heb gedeeld met mijn team en die we onderdeel gaan maken van ons gedrag. We gaan bewuster nadenken en acteren op de vraag: waar ben ik vandaag; ben ik bij de cliënt, ben ik op kantoor met mijn team, of werk ik met focus thuis? Dat laatste is nieuw en ga ik aanmoedigen. We hebben Coney-locaties omgebouwd of zijn daar mee bezig, naar meer een inspiratie omgeving. Een plek waar je komt om bewust met teamleden te overleggen of aan een project te werken. Het is niet meer zo dat mensen op maandagochtend standaard naar kantoor moeten komen, liever niet. Dat wordt een verandering.’

Wat/wie mis je het meest nu je niet naar kantoor mocht of mag?

‘De verbinding door te luisteren en te observeren. Op Teams mis je een groot deel van de interactie.’

Wie hoop je op vakantie absoluut niet tegen te komen?

‘Lastige vraag. De afgelopen maanden is een groot deel van mijn aandacht naar gezin en werk gegaan. Ik volgde vanaf afstand de discussies die zijn ontstaan rondom onderwerpen als racisme, Covid 19 beleid, boerenprotest etc. Ik ben vaak geschrokken van de extreme standpunten en de negativiteit. Moeilijk om dit even te benoemen, maar die observaties beangstigen mij soms. Dat gevoel zou ik niet tegen willen komen. Ik zou wel graag Frenkie de Jong willen tegenkomen, de held van mijn zoon en ook wel beetje mijn held. Het plezier wat die jongen altijd uitstraalt vind ik inspirerend.’

Gaat in de vakantie de telefoon helemaal uit?

‘Nee, dat is al 15 jaar niet meer zo. Ik ben betrokken bij mijn team en cliënten. Werk en privé lopen door elkaar heen. Dat is wie ik ben en waar ik mij prettig bij voel.’

Welk boek ga je deze zomer lezen?

‘Ik lees nu De Fontein van Els van Steijn. Het boek gaat over het vinden van je plek in je familie. Ik ben de jongste van drie, ik ben mijn moeder verloren, mijn vader is bijna 85, ik heb twee kinderen, mijn vrouw heeft een familie. Het is fascinerend om te lezen welke plek jij inneemt en wat er gebeurt met je eigen energie als jouw plek in de familiefontein niet de juiste is. Ik leer daar dingen uit die ik weer kan meenemen in mijn ontwikkeling.’

Wat is je favoriete vakantievervoermiddel?

‘Met een grote, lieve familie in Mexico is dat denk helder!’

