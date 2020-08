AV-WEEK: ‘Accountant moet ondernemer helpen met de langetermijnaanpak’

De intelligente lockdown is voorbij, maar de coronacrisis nog niet. Hoe pak je als MKB-bedrijf de draad op in het nieuwe normaal en wat is de rol van de accountant? Robin Schilder, Partner Business Restructuring & Rendementsverbetering bij BDO Nederland, gaat tijdens de AV-Week in op het belang van een langetermijnaanpak.

Wat is voor jullie nu de belangrijkste boodschap aan bedrijven?

‘Wij bereiden onze klanten voor op het nieuwe normaal. Aan de ene kant helpen we ze met vragen als: wat komt er op je af? Wat gebeurt er op dit moment en wat moet je doen om de continuïteit te waarborgen? Hoe ga je om met leveranciers die problemen hebben en veranderend consumentengedrag? Maar er ontstaat ook een situatie ná corona. Hoe ziet je bedrijf er dan uit? Wij vinden het belangrijk om dat bij onze klanten op de agenda te zetten.’

Doen ze dat niet uit zichzelf?

‘Enerzijds ervaren wij dat veel DGA’s bezig zijn met de dag van vandaag en anderzijds zien wij ook dat veel ondernemers helemaal geen zin hebben om erover te praten. Ze zijn een beetje corona-moe: er is zo veel ellende en berichtgeving over ze heen gestort, dat is niets voor een ondernemer. Die is meestal optimistisch en soms opportunistisch van aard en denkt liever niet na over slechtweerscenario’s. Toch is het heel relevant om een antwoord te hebben als de markt waarbinnen je opereert opeens 25% kleiner is. Neem je dat voor lief en pas je je bedrijf erop aan, of ga je voor nieuwe kansen? Wij denken dat het nu enorm belangrijk is om daarover het gesprek te voeren met de klant.’

Hoe pak je zo’n gesprek aan?

‘Wij proberen de prioriteiten in beeld te brengen door drie fasen te onderscheiden: react, resilience en realise. De eerste fase gaat om grip krijgen op de huidige bedrijfsvoering, zoals veiligheid voor je medewerkers garanderen en de continuïteit waarborgen. In de ‘resilience’- of weerbaarheidsfase gaan we de impact van Covid-19 op het bedrijfsmodel inschatten. We analyseren dan wat er op de lange termijn voor een bedrijf verandert. Tot slot gaan we in de derde fase bouwen aan de toekomst van de nieuwe organisatie.’

Is er wel te plannen in de huidige onzekere situatie?

‘Vanwege die onzekerheid is scenarioplanning een belangrijk onderdeel. Er kunnen zomaar her en der weer besmettingshaarden opduiken. Stel dat dat gebeurt, wat zijn dan je alternatieven? Wat doe je op het moment dat je als bedrijf last krijgt van zo’n nieuwe besmettingshaard? Natuurlijk denken we graag in kansen, maar juist nu is het belangrijk zeker ook in risico’s te denken. En dat is meestal niet de sterkste eigenschap van een ondernemer. Accountants zijn daar wel goed in en kunnen daar dus veel toegevoegde waarde in bieden.’

Buiten de horeca- en evenementensector valt het toch wel mee met de veranderingen?

‘Vergis je niet: iedereen moet iets met de impact van corona. We zien overal ingrijpende veranderingen. Niet alleen zijn restaurants gaan thuisbezorgen en groeit boodschappendienst Picnic enorm, een kantoorinrichter als Ahrend bereidt zich al voor op de situatie na Covid-19, waarbij het kantoor vooral zal worden gebruikt voor vergaderingen en brainstormsessies terwijl de dagelijkse werkzaamheden thuis worden verricht. Iedereen zal dus zijn eigen nieuwe normaal moeten vormgeven. Een producent van plastic afscheidingswanden kan zich nu gaan richten op hetzelfde product voor andere gebruikers, zoals supermarkten en winkels. Dat zijn kansen die zich direct aandienen.’

En daar moet de accountant ondernemers op wijzen?

‘De accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB en familiebedrijven. Dit is hét moment om ze te wijzen op de impact van de crisis en dat gaat verder dan alleen de financiële impact. Nu, maar ook over twee jaar. Dat nodigt ondernemers uit om te kijken naar hun onderscheidend vermogen en de markten die ze bedienen. Wat verandert er daar? Moet je een andere markt opzoeken? Ga je als bouwondernemer met een kleinere markt iets aan je kostenniveau doen? Dat zijn essentiële vragen voor het ondernemerschap. Stimuleer ondernemers om een plan te maken voor het geval de vraag wegvalt. Het is aan accountants om dat op tafel te leggen.’

Robin Schilder verzorgt een corona-update met tips over hoe je het gesprek met ondernemers aangaat tijdens de online AV-week van 21 tot en met 25 september. Inschrijven kan hier.

