De zomer van….. Mirjam Groenendijk. ‘Mijn wereld was al tot stilstand gekomen voor Corona’

Wat voor zomer is dit voor jou of je organisatie?

‘Deze zomer zou ik een weekje van het leven gaan genieten in het Italiaanse Como. Dat had ik mijzelf beloofd toen ik een jaar geleden een intensief behandeltraject onderging vanwege borstkanker. Ik kreeg mijn diagnose in mei 2019 terwijl bij Accon avm de nieuwe regiostructuur werd geïntroduceerd en we vanuit de verschillende stafafdelingen het businesspartnership gingen vormgeven. Allemaal mooie, nieuwe ontwikkelingen om samen de schouders onder te zetten. Het heeft dan ook even geduurd voordat ik het werk kon loslaten en mij echt ging richten op mijn persoonlijke proces. In januari ben ik met het re-integratietraject gestart en het was fijn om weer lekker aan de gang te zijn.

En toen kwam de coronacrisis… Dus geen Como. Voor velen voelt het in deze periode alsof de wereld stilstaat, zijn adem inhoudt. Míjn wereld was al tot stilstand gekomen toen ik de diagnose kreeg. Ik had bij mijn diagnose hetzelfde gevoel als nu iedereen ervaart; de toekomst is onzeker geworden en niets is meer vanzelfsprekend. Een nieuwe werkelijkheid waartoe je je moet leren verhouden, een bewustwordingsproces van controle naar vertrouwen. Toen ging het dagelijks leven gewoon door terwijl jezelf tot stilstand komt. Nu komt het dagelijks leven tot stilstand terwijl ik juist in de startblokken stond om weer aan ‘het gewone leven’ mee te doen.’

Wat is de meest memorabele prestatie van de eerste helft van 2020 in jouw omgeving?

‘Toen begin maart duidelijk werd dat het land in een intelligente lockdown zou gaan, is meteen besloten dat iedereen bij Accon avm voorlopig thuis zou werken. Met een minimale bezetting van de kantoren. En door de digitalisering was dat voor iedereen gelukkig ook mogelijk. Het was een bijzondere tijd. Want ook al werkte iedereen thuis, het was ‘alle hens aan dek’: Er werd een Coronadesk ingericht van specialisten die alle ontwikkelingen voor ondernemers rondom de coronacrisis in kaart brachten en het was nú zaak om voor ongeruste ondernemers een luisterend oor te zijn en hen met raad en daad bij te staan. Het waren heel hectische weken, maar het gaf waanzinnig veel voldoening: we zagen onze inspanningen al in april terug in een mooie, hoge klantwaardering. Ook binnen Accon avm werd de saamhorigheid enorm gevoeld: we hebben dat samen met en voor de klanten mogelijk gemaakt!’

Heb je door corona iets over jezelf geleerd?

‘Ik had het vorig jaar al zo ervaren, maar door de coronacrisis werd de overtuiging alleen maar versterkt dat het er niet om gaat wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat. Natuurlijk, het zijn onzekere tijden, voor iedereen. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen, zelfs niet wat er morgen gebeurt en welke impact dat zal hebben op ons persoonlijk, maatschappelijk en economisch. Maar ik richt mijn aandacht liever op de kansen die iedere situatie weer biedt in plaats van in angst te leven.’

Wat wil je na de vakantie als eerste oppakken en waarom?

‘Er staat ons maatschappelijk en economisch nog wat te wachten. Ik las vanochtend dat het ‘stilte voor de storm’ is en dat herken ik wel. In het najaar zetten we heel nadrukkelijk in op het versterken van veerkracht bij bedrijven in het MKB en de agrosector. We zijn al volop met de voorbereidingen bezig en dat wordt straks verder geïntensiveerd. Maar voor hetzelfde geld vragen heel andere thema’s straks de aandacht en daar willen we ook snel op in kunnen spelen.

Naast mijn job als directeur Marketing & Communicatie bij Accon avm, ben ik actief in twee besturen waar inclusie, duurzame inzetbaarheid en de betekeniseconomie (welzijn, welbevinden en welvaart) centraal staan: bij stichting Inclusief Midden Gelderland financieren en faciliteren we in samenwerking met andere partijen initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer terug te brengen in het arbeidsproces. Met de huidige ontwikkelingen rondom inclusie en diversiteit is dat relevanter dan ooit. En ik ben bestuurslid van vereniging Financials For Financials, daar willen we vooral uitdragen dat de rol van financials alleen maar breder en interessanter wordt.’

Wat is volgens jou het effect van corona op de accountancybranche?

‘Nadat mijn behandeltraject was afgerond waagden de artsen zich nog niet aan ‘u bent genezen’ maar stelden ‘u moet er op vertrouwen dat alles weg is’. Nu is Nederland ziek en de economie ligt aan het infuus, zegt men, en komt het meer dan ooit aan op vertrouwen. Dat we hier weliswaar niet ongeschonden maar wel sterker uit zullen komen. Ik ben ervan overtuigd dat deze crisis een kanteling zal zijn in onze geschiedenis, waarbij we transformeren naar een betekeniseconomie: bij bedrijven en in de maatschappij ligt de focus niet langer op welvaart, maar vooral ook op welzijn en welbevinden. ‘Wat goed voor jou en de planeet is, is goed voor mij.’ We kunnen daarbij als adviseurs en accountants écht relevant zijn en ertoe doen!’

Wat of wie miste je het meest toen je niet naar kantoor mocht?

‘Goeie WIFI! Ik woon in het buitengebied en er is onlangs glasvezel bij ons aangelegd, maar dat geeft helaas nog veel problemen. Regelmatig moest ik in Teams sessies afhaken vanwege de slechte verbinding. Zodra het kon ben ik dus weer naar kantoor gegaan en ik vind het heerlijk. Daar zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn om veilig te kunnen werken. We hebben met het team een schema afgesproken wie wanneer op kantoor is. Met het hele team hebben we onlangs voor de eerste keer weer fysiek afgesproken; in de Buitenplaats in Arnhem, op het terras onder een afdak. Een prima alternatief in deze coronatijd!’

Welk boek ga je deze zomer lezen?

‘Ik heb niet één maar twee boeken klaarliggen: ‘De Gulden Snede’: Herman Wijffels over een economie die werkt voor mens en aarde. Volgens Herman Wijffels spelen politiek, banken en de landbouwsector een cruciale rol bij het verduurzamen van de samenleving. In dit boek ontvouwt Wijffels in gesprek met Wilma de Rek zijn verrassende en persoonlijke visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek. En ‘Ertoe doen, de cirkel van betekenisvol leven’ van Ron van Es brengt je bij het weten, diep van binnen, dat het leven waardevol genoeg is om er alles uit te willen halen. ‘Wanneer je leeft vanuit dat besef wordt dat ook zichtbaar. Met wat jij hebt te bieden vind je zo je weg in leven en werk.’’

