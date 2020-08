Bankensteun bedrijven in coronatijd nu op 22 miljard euro

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland inmiddels ruim 158.000 ondernemers financieel gesteund met uitstel van aflossingen, het verstrekken van leningen of meer kredietruimte. Daarmee is in totaal bijna 22 miljard euro gemoeid. Vier weken geleden was dat nog 19 miljard euro. Dat blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag heeft gepubliceerd.

BMKB-C

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 29.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 18,9 miljard euro. Ruim 5.500 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is ruim 1,5 miljard euro gemoeid.

Uitstel van betaling

Tot nu toe hebben 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro; dit cijfer is sinds half mei nagenoeg constant gebleven.

Weinig vraag naar nieuwe financieringen

Banken zien de vraag naar nieuwe financieringen al sinds mei afvlakken, meldt de NVB. Veel ondernemers hebben ruimte gekregen door de overheidsmaatregelen en de betaalpauzes bij banken.