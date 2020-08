Verkeerd tanken bij leaseauto: schade niet doorbelasten

Als een werknemer tijdens werktijd per ongeluk de verkeerde brandstof tankt óf schade rijdt, dan mag de werkgever het eigen risico niet doorbelasten. De reparatiekosten van het tanken van de verkeerde brandstof lopen dan al snel op tot €5.000.

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) informeert leaserijders dat zij deze onverwachte kosten voor hun auto van de zaak niet hoeven te betalen. Volgens VZR probeert de werkgever regelmatig deze kosten 1-op-1 door te belasten. Maar wettelijk gezien mag de werkgever dit niet. Zelfs het eigen risico doorbelasten mag een werkgever niet.

Kosten niet voor werknemer

Schade aan de leaseauto die ontstaan is tijdens werktijd is nooit voor rekening van de werknemer, mits tenminste geen sprake is van opzet. Hetzelfde geldt ook voor schade rijden. Als de schade aan of met de leaseauto ontstaan is tijdens werktijd dan mag het eigen risico nooit worden doorbelast. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 maart 2015.

Uitspraak verkeerd tanken

Het hof oordeelt in deze uitspraak dat de schade aan de leaseauto door het verkeerd tanken (normale benzine in plaats van diesel) voor rekening van de werkgever komt. In de uitspraak zegt het hof dat het tanken van normale benzine in een dieselauto iets is dat kan gebeuren wanneer iemand auto rijdt. Het hof is van oordeel dat sprake is geweest van een – domme – vergissing. Als dit handelen al als roekeloos gedrag kan worden gekwalificeerd, is volgens het hof onvoldoende gebleken dat de werknemer in kwestie , voordat hij ging tanken, zich daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van deze gedraging.

De werkgever verwees naar de leaseregeling, waarin is bepaald dat schade die het gevolg is van bewezen niet-behoorlijk gebruik en/of onderhoud van de auto voor rekening van de werknemer komt. De rechter stelde echter vast dat de werknemer zich niet tegen een dergelijke schade had verzekerd en dat de werkgever dat ook niet had gecontroleerd.

Daarbij komt dat de werkgever zelf juist een verzekering had, waarin schade ontstaan door het tanken van de verkeerde brandstof niet was gedekt. De rechter vindt daarmee de verplichting die de werkgever de werknemer oplegt te ver gaan.

Tip bij verkeerd tanken

Statistisch gezien tankt iedere Nederlander een keer de verkeerde brandstof. Wat is het belangrijkste wat de leaserijder dan moet doen? NIETS! Start de motor niet, denk niet dat je nog even naar huis kan rijden en tank ook niet alsnog de juiste brandstof. Je maakt het daarmee alleen maar erger.

Wat je wel moet doen is: neem direct contact op met de leasemaatschappij of wagenparkbeheerder. Zij zorgen voor hulp of kunnen aangeven bij wie je die hulp kunt vragen.